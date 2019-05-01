Четвертый «Джон Уик» выйдет в 2021 году

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Прокат «Джона Уика 3» только начался, а студия Lionsgate уже подтвердила, что в работе находится четвертая часть экшен-франшизы. Продолжение увидит свет 21 мая 2021 года.

На данный момент нет никакой информации о проекте. Студия не уточняет, вернется ли Чад Стахелски в режиссерское кресло боевика. Также неизвестно, готов ли Киану Ривз в четвертый раз исполнить роль Джона Уика.

В «Джоне Уике 3» один из самых знаменитых убийц в мире спасается бегством, ведь он нарушил главное правило для всех киллеров: никого не убивать на территории отеля «Континенталь». У него есть всего час форы, после чего за ним начнется полномасштабная охота, поскольку каждый желает прославиться и убить легендарного хитмена по прозвищу Баба-яга.

Третий фильм популярной экшен-серии показал хороший старт в прокате и за первый уик-энд собрал 92,2 млн долларов, превысив предсказанные экспертами показатели. «Джон Уик 3» также побил рекорд франшизы: в первую неделю картина заработала значительно больше своих предшественников (14,4 и 30,4 млн долларов).

Источник: Deadline

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