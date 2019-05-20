Исполнитель роли Брана принял финал «Игры престолов» за шутку

Внимание: в тексте содержатся спойлеры к «Игре престолов»!

В беседе с Entertainment Weekly Айзек Хемпстед-Райт признался, что поначалу принял сценарий заключительного эпизода «Игры престолов» за шутку. Актер не сразу поверил, что в итоге правителем Вестероса стал Бран Старк.

«Я реально подумал, что это шуточный сценарий, который Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс разослали всем и где их персонажи в итоге занимали Железный трон, — говорит Хемпстед-Райт. — „Отличный прикол, парни. Ох ****, это что, правда?“»

В шестом эпизоде Тирион предлагает лордам Вестероса выбрать в качестве нового короля Брана Сломанного, Трехглазого ворона. Все, кроме Сансы, соглашаются с его выбором. Подобный поворот сюжета не устроил некоторых фанатов сериала: они хотели видеть на троне Джона Сноу или самого Тириона. Хемпстед-Райт понимает, почему кому-то может не понравиться новый правитель Шести Королевств.

«Не всем это понравится, — признался актер. — Очень сложно закончить столь популярный сериал и при этом никого не разозлить. Не думаю, что кто-то сможет назвать это решение предсказуемым, а большего и желать и нельзя. Люди будут злиться. Многие расстроятся. Это горько-сладкий финал, как и задумывал Джордж Р. Р. Мартин. Подходящее завершение эпичной саги».

Вот так Хемпстед-Райт прокомментировал свое назначение Брана в Twitter.

Хемпстед-Райт также добавил, что в какой-то момент надеялся, что его персонаж умрет. «Хорошая сцена смерти со взорвавшейся головой и чем-то таким», — пошутил актер.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: EW