Режиссер «Рассказа служанки» поставит сериал Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

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Кари Скогланд, работавшая над сериалами «Американцы», «Рассказ служанки», «Каратель» и «Карточный домик», займет режиссерское кресло мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат». Шести-серийный проект с героями киновселенной Marvel разрабатывается для стрим-сервиса Disney+. Малкольм Спэллман напишет сценарий.

Себастиан Стэн и Энтони Маки вернутся в сериале в знакомых ролях. Согласно источникам, к актерскому составу также могут присоединиться Дэниэль Брюль, сыгравший в фильме «Первый мститель: Противостояние» главного антагониста Земо, и Эмили ВанКэмп, исполнительница роли Шэрон Картер.

Сюжет сериала не раскрывается. По словам Стэна, после событий всех фильмов Баки готов вновь стать часть общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Ожидается, что «Сокол и Зимний Солдат» сыграет в первую очередь на разнице в характерах двух персонажей. Сериал также покажет, как Сэм Уилсон справляется с миссией, возложенной на него Капитаном Америка в «Финале».

Параллельно с проектом о Соколе и Зимнем Солдате в разработке находится еще несколько сериалов о персонажах киновселенной Marvel. «Ванда/Вижн» расскажет об отношения героев Элизабет Олсен и Пола Беттани, а «Локи» — история приключений бога-проказника в разные периоды человеческой истории.

Источник: Deadline

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