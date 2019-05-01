Финал «Игры престолов» установил рекорд HBO

Заключительный эпизод сериала «Игра престолов» установил абсолютный рекорд по просмотрам для канала HBO — в прямом эфире серию посмотрели 13,6 миллионов зрителей. С учетом пересмотров и стриминговых платформ HBO GO и HBO Now этот показатель вырастает до 19,3 миллионов.

Просмотры восьмого сезона «Игры престолов» по сериям распределились следующим образом:

Эпизод 1, «Винтерфелл» — 17,4 миллионов

Эпизод 2, «Рыцарь Семи королевств» — 15,9 миллионов

Эпизод 3, «Долгая ночь» — 17,8 миллионов

Эпизод 4, «Последние из Старков» — 17,2 миллионов

Эпизод 5, «Колокола» — 18,4 миллионов

Эпизод 6, «Железный трон» — 19,3 миллионов

О самым просматриваемых эпизодах в истории американского телевидения можно КиноПоиск рассказывал здесь.

До выхода «Игры престолов» рекордсменом HBO долгое время оставался первый эпизод четвертого сезона сериала «Клан Сопрано», который в 2002 году посмотрели 13,4 миллионов зрителей.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Deadline