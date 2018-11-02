Клип из третьего сезона «Очень странных дел»: Жаркое американское лето

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Netflix опубликовал ролик из третьего сезона сериала «Очень странные дела», посвященный Билли в исполнении Дакре Монтгомери. Второстепенный антагонист второго сезона теперь работает спасателем в публичном бассейне Хокинса, соблазняя своим присутствием местных домохозяек.

Появилась также пачка персонажных постеров со всеми героями будущего сезона:

Сюжет третьего сезона не раскрывается. Известно лишь, что в истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе, а главной темой сезон станет лето. Кроме основного актерского состава, знакомого зрителю по первым сезонам, в третьем появятся и новые персонажи, включая продажного мэра Хокинса в исполнении Кэри Элвиса.

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