Клип из третьего сезона «Очень странных дел»: Жаркое американское лето

Netflix опубликовал ролик из третьего сезона сериала «Очень странные дела», посвященный Билли в исполнении Дакре Монтгомери. Второстепенный антагонист второго сезона теперь работает спасателем в публичном бассейне Хокинса, соблазняя своим присутствием местных домохозяек.

Появилась также пачка персонажных постеров со всеми героями будущего сезона:

Сюжет третьего сезона не раскрывается. Известно лишь, что в истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе, а главной темой сезон станет лето. Кроме основного актерского состава, знакомого зрителю по первым сезонам, в третьем появятся и новые персонажи, включая продажного мэра Хокинса в исполнении Кэри Элвиса.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Яндекс.Дзене, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.