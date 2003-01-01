Американский бокс-офис: «Джон Уик» потеснил «Мстителей»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 17 по 19 мая. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Джон Уик 3» (1-я неделя), 57 млн долларов, 3850 кинотеатров

Как и можно было ожидать, новый фильм об усталом киллере в первую неделю проката собрал 57 миллионов и потеснил «Мстителей» с вершины рейтинга, причем разрыв между первым и вторым местами топа существенный, почти 30 млн долларов. Третья часть сериала побила рекорд франшизы: новый «Джон Уик» заработал в первую неделю куда больше своих предшественников (14,4 и 30,4 млн долларов). Бокс-офис сейчас чуть превышает бюджет фильма, зрители и критики приняли фильм одинаково восторженно: на Rotten Tomatoes рейтинг боевика переваливает за 90%. Вряд ли поэтому что-то угрожает картине Чада Стахелски в ближайшие недели. Честный, но умный боевик про далеко не супергероя собирает свой урожай у любителей экшена.

2. «Мстители: Финал» (4-я неделя) 29,4 млн долларов (-53,5%) , 4220 кинотеатров

Когда-то это должно было случиться: на четвертой неделе завершающий фильм эпопеи Marvel отступил на второе место проката, потеряв по сборам вдвое. Тем не менее «Мстители: Финал» — один из самых кассовых домашних релизов в Штатах, побивший с 771 млн долларов рекорд «Аватара» на 10 миллионов и уступающий только «Пробуждению силы». Возможно потому, что многие фанаты ходили на фильм неоднократно.

3. «Покемон. Детектив Пикачу» (2-я неделя), 24,8 млн долларов (-54,4%), 4248 кинотеатров

Даже скатившись со второго места десятки на третье, детский полуностальгический фильм наступает на пятки «Мстителям». Райан Рейнольдс может гордиться своими рекордами: год назад в это же время кассу срывал второй «Дэдпул».

4. «Собачья жизнь 2» (1-я неделя), 8 млн долларов, 3276 кинотеатров

Еще один новичок рейтинга — сиквел «Собачьей жизни». Оригинальный фильм о реинкарнирующейся собаке снимал Лассе Халльстрём (который среди прочего ставил «Хатико»). Полюбившуюся американскому зрителю семейную картину продолжила телережиссер Гейл Манкусо. Два года назад пес, говорящий голосом Джоша Гада, собрал более 200 миллионов в прокате. Продолжение сентиментальной истории собрало в первый уик-энд чуть меньше ожидавшихся 10 миллионов и меньше, чем заработала в первую неделю проката еще одна собачья история этого года — фильм «Путь домой» (11,2 миллиона). Первая часть в 2017-м выстрелила с 18 млн долларов. Однако пока что сказка про собаку-талисман в разных обличьях находится в пятерке проката, а в Universal утверждают, что сборы будут расти.

5. «Отпетые мошенницы» (2-я неделя), 6 млн долларов (-53,3%), 3077 кинотеатров

Очередной ремейк старого кино по новым «женским» правилам стартовал на прошлой неделе сравнительно скромно, а за прошедший уик-энд еще и сместился на две позиции вниз в результате вторжения «Собачьей жизни 2». По сборам эта комедия с Энн Хэтэуэй (в роли утонченной европейской мошенницы) и Ребел Уилсон (в знакомом образе хамоватой американской разводилы) потеряла вдвое, даже несмотря на расширение проката — на второй неделе фильм показывали еще 70 новых кинотеатров. Крайне неутешительны также рейтинги критиков и зрителей на Rotten Tomatoes: зрительский рейтинг дотянул только до 36%, а оценка критиков — всего до 15%.

6. «Незваный гость» (3-я неделя), 4 млн долларов (-44%), 2231 кинотеатр

Деннис Куэйд — звезда двух фильмов топа недели. Если в пресловутой «Собачьей жизни» он появляется в роли мудрого отца, американского патриарха в клетчатой рубахе, то в триллере Деона Тейлора Куэйд воплощает иную сторону образа зрелого белого мужчины. Режиссер Тейлор, кстати, не в первый раз исследует тему столкновения афроамериканцев с безумным белым миром (например, в «Знакомьтесь, семейка Блэков») и продолжает ее на волне популярности «Прочь» Джордана Пила. В «Незваном госте» интеллигентная черная пара покупает дом у героя Куэйда, который на самом деле не хочет покидать свою землю и готов от сталкинга перейти к более серьезным действиям. Фильм Тейлора также третью неделю не готов покидать рейтинг, хотя воодушевление аудитории постепенно проходит — на 44% меньше сборов во второй уик-энд. Однако, невзирая на низкие рейтинги (29% на Rotten Tomatoes), свой скромный восьмимиллионный бюджет ужастик отбил сполна, за этот месяц собрав 28 миллионов.

7. «Та еще парочка» (3-я неделя), 3,4 млн долларов (-45,8%), 2110 кинотеатров

Утопическаая картина Lionsgate о первой в Америке женщине-президенте (Шарлиз Терон) и влюбленном в нее журналисте (Сет Роген) также понемногу опускается в топе, хотя средний рейтинг фильма у критиков уступает только лидерам списка (81%). По тем или иным причинам зрители не заинтересовались новой работой Джонатана Левина так, как на то рассчитывали создатели. В первую неделю проката злободневная комедия дотянула лишь до 10 миллионов, а в минувшие выходные при сократившемся числе киноэкранов набрала 3,4 миллиона. Впрочем, именно Lionsgate выпустила «Джона Уика», поэтому студия может позволить себе некоторые потери на других фронтах.

8. «Солнце тоже звезда» (1-я неделя), 2,6 млн долларов, 2073 кинотеатра

Хуже, чем ожидалось, дебютировала мелодрама Ри Руссо-Янг о девушке с Ямайки и мальчике из Нью-Йорка. На романтическую историю («Ты влюбишься в меня за один день!») накладывается социальная драма: девушку депортируют из страны возможностей обратно на небогатую родину. Несмотря на горячие темы (иммиграционная политика плюс любовь) и прекрасную, почти открыточную операторскую работу, фильм за первый уик-энд проката собрал вдвое меньше, чем прогнозировалось — лишь 2,6 миллиона.

9. «Помпошки» (2-я неделя), 2 млн долларов (-61,0%), 2750 кинотеатров

Уверенно идет ко дну жизнеутверждающая история о чирлидершах из дома престарелых. На второй неделе проката фильм Зары Хэйес, раньше снимавшей в основном документальное кино, просел на три места и вскоре покинет десятку. Даже Дайан Китон в нечастой главной роли, по-видимому, не смогла сделать менее предсказуемым фильм об исполнении подростковой мечты на закате жизни.

10. «UglyDolls. Куклы с характером» (3-я неделя), 1,6 млн долларов (-61,4%), 2030 кинотеатров

Замыкает десятку еще один неудачник студии STX («Помпошки» — тоже их кино). Непритязательный мультфильм о принятии себя оказался довольно затратным (45 млн долларов), но взрослой аудитории, сопровождающей детей, не приглянулся совсем. Сборы за выходные чуть больше полутора миллионов и чуть больше 17 миллионов в целом при бюджете в 45 с лишним. Ни шанса реабилитироваться в ближайшее время.

Следующая неделя пройдет под знаком «Аладдина» Гая Ричи — аудитория должна оценить, насколько убедительным джинном оказался Уилл Смит. Критики прогнозируют новой экранизации старой сказки сборы до 90 млн долларов в первый уик-энд. Неизвестно, как на этом фоне покажет себя неонуар «Ядовитая роза» с Морганом Фриманом и вернувшимся из небытия Бренданом Фрейзером в главных ролях, а также очередной хоррор «Гори, гори ясно!».