Мэрилин Мэнсон в продолжении «Молодого Папы» и еще 15 событий прошедших дней

Новая экранизация игры «Mortal Kombat» выйдет 5 марта 2021 года

«Смертельную битву» спродюсирует Джеймс Ван, режиссер «Аквамена», а поставит Саймон Маккуойд, для которого проект станет дебютом в кино. Сюжет проекта не раскрывается, но, скорее всего, он будет мало отличаться от сюжета игры, которая рассказывала о боевом турнире, где сражаются обитатели Земли и других миров.

Источник: Deadline

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого Папы»

«Новый Папа» — продолжение проекта Паоло Соррентино, где Джуд Лоу вновь сыграет Ленни Белардо, но главным героем в этот раз станет папа римский в исполнении Джона Малковича. В остальном о сюжете сериала ничего не известно. В каких ролях появятся Стоун и Мэнсон, не уточняется.

HBO также опубликовал фото со съемок сериала с Мэнсоном и Стоун.

Источник: Variety

Акива Шаффер поставит полнометражную версию мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Проект будет игровым с добавлением CGI-персонажей. Чип и Дейл дебютировали в мультфильмах Disney в 1943 году. Особую популярность они приобрели в 1989 году, когда вышел мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», сделавший их детективами, которые помогают другим и попадают в различные приключения. Сюжет фильма не раскрывается. Известно лишь, что это будет не пересказ истории происхождения или просто ремейк сериала. Вместо этого авторы планируют сделать что-то «метаклевое и с кучей отсылок».

Источник: THR

Автор «Зеленой книги» спродюсирует экшен-триллер с Николасом Кейджем

Фильм «10-два-нуля» — история двух луизианских копов, взявшихся лично разобраться с убийцами полицейских. В ходе расследования они натыкаются на заговор, истоки которого скрыты в глубинах полиции. Ник Валлелонга написал сценарий картины совместно с Полом Слоуном и Кристианом Сесмой, который займет режиссерское кресло проекта. Валлелонга также возьмет на себя функции продюсера.

Источник: Deadline

Роза Салазар снимется в комедии The Bang Bang Girls

В центре сюжета — школьница-отличница, которая вместе с двумя друзьями нанимает учительницу химии (Салазар), чтобы она провела для них несколько тайных уроков секс-образования.

Источник: Deadline

Постеры фильмов-внутри-фильма из «Однажды… в Голливуде»

В официальном Twitter-аккаунте девятой картины Квентина Тарантино появились плакаты двух вымышленных фильмов, в которых снимался Рик Далтон, герой Леонардо ДиКаприо. «Убей меня сейчас Ринго, сказал гринго»:

И «Операция Дин-О-Мит»:

Hulu выпустит сериал по мотивам романа Стивена Кинга «Глаза дракона»

Книга, написанная в нехарактерном для автора жанре фэнтези, рассказывает о событиях в королевстве Делейн, власть над которым решил захватить придворный волшебник Флэгг. Он убивает короля с помощью Питера, его старшего сына, а младшего Томаса усаживает на престол, чтобы править страной из тени. Спустя пять лет Питер возвращается, чтобы стать законным правителем Делейн. Сет Грэм-Смит напишет сценарий пилотного эпизода и возьмет на себя роль шоураннера сериала.

Источник: Deadline

Арнольд Шварценеггер не намерен судиться с атаковавшим его человеком

19 мая во время посещения Южной Африки неизвестный мужчина напал на актера, когда тот общался с фанатами. Нападающий подбежал сзади и ударил его с полулета двумя ногами. Охранники Шварценеггера быстро скрутили его, а сам актер даже сразу не понял, что случилось: он решил, что его просто случайно толкнули.

Впоследствии в Twitter Шварценеггер написал, что не планирует подавать на мужчину в суд:

«Надеюсь, это послужит для него предупреждением, и он вернет свою жизнь в правильное русло. Но я оставил инцидент в прошлом и предпочту сфокусироваться на тысячах отличных атлетов, с которыми я познакомился во время Arnold Sports в Африке».

Зои Салдана снимется в мелодраме «Сад — замочная скважина»

Действие фильма развернется на границе одного из южных Штатов Америки, где живут главные герои. В сюжете переплетаются три истории. В одной из них агент по иммиграции вынужден сломать жизнь бывшей возлюбленной, в другой молодой человек пытается спасти друга от депортации, а герой третьей — наркокурьер, который пытается разорвать связь с картелем. Режиссер — Марко Перего.

Источник: Variety

Энн Хеч и Томас Джейн исполнят главные роли в фантастическом боевике The Salvage

В центре сюжета — пассажиры лодки, идущей по реке посреди постапокалиптической Америки. Вокруг осталась только смерть и жестокость, и в этом путешествии многие собравшиеся узнают себя с новой стороны. Шэйн Дэкс Тейлор поставит картину.

Источник: THR

Харви Кейтель сыграет бухгалтера мафии Меера Лански

Безымянная картина расскажет о престарелом Лански, который когда-то считался одним из лидеров американской организованной преступности и обладал огромной властью. Теперь он живет, скрытый от всех, в Майами. Он приглашает молодого журналиста Дэвида Стоуна (Сэм Уортингтон), чтобы рассказать историю своей жизни, но власти планируют использовать Стоуна, чтобы добраться до миллионов, спрятанных Лански и его соратниками по Национальному преступному синдикату. Итан Роквей занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Александра Шипп и Коул Спроус снимутся в криминальном триллере Silk Road

Картина основана на реальных событиях, связанных с Россом Ульбрихтом. Также известный как Dread Pirate Roberts, он поддерживал анонимную торговую площадку Silk Road, где торговали разнообразными нелегальными товарами. В 2013 году его арестовали по обвинениям в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. Тиллер Расселл поставит фильм по собственному сценарию.

Фото со съемок блокбастера «Мстители: Финал»

Марк Руффало опубликовал фото с Крисом Хемсвортом, мирно отдыхающим между дублей.

Источник: Deadline

Джон Хиллкоут снимет ремейк «Великого инквизитора»

Действие фильма происходит в Англии 1645 года. Мэттью Хопкинс является официальным ведьмоловом и вместе со своим напарником Стерном истребляет ведьм и другую нечисть, а также тех, кто имеет к ней отношение. За свою работу Хопкинс получает из казны хорошие деньги, но действительно ли обвиненные были связаны с Сатаной или просто стали жертвами жестокого, наделенного властью человека? Николас Виндинг Рефн спродюсирует ремейк.

Источник: Deadline

Бет Берс исполнит главную роль в комедии «Двойные клинки»

Актриса сыграет Зои, чья крупная технологическая компания переехала в Китай. Там к ней приставляют телохранителя Мэйлин (Ма Ли), которая совсем не рада новому назначению. Женщины сперва не сходятся характерами, но вскоре должны забыть о распрях, когда жизни Зои начинают угрожать неизвестные. Режиссер фильма— Ева Цзинь.

Источник: Deadline