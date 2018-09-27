Трейлер фильма «Робо»: Механический друг Сарика Андреасяна

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«Робо» — новый режиссерский проект Сарика Андреасяна, рассказывающий о дружбе робота и мальчика. Механическое творение разговаривает в фильме голосом Сергея Безрукова и пытается понять, что такое семейные ценности.

Главный герой фильма — 12-летний Митя Привалов, который мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но его родители, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал — у созданного родителями робота-спасателя А-112, или просто Робо.

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