Квентин Тарантино попросил зрителей в Каннах не раскрывать подробности «Однажды… в Голливуде»

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В официальных аккаунтах фильма «Однажды… в Голливуде» в соцсетях появилось открытое письмо Квентина Тарантино, обращенное к зрителям на кинофестивале в Каннах. 21 мая там пройдет премьерный показ картины, и режиссер не хочет, чтобы в сети после этого появились спойлеры.

«Я люблю кино, вы любите кино, — начинается отпечатанное на пишущей машинке письмо. — Это путешествие раскрытия истории в первый раз».

«Я рад быть в Каннах и поделиться со зрителями фестиваля „Однажды… в Голливуде“, — продолжает Тарантино. — Актеры и съемочная группа работали изо всех сил, чтобы создать что-то оригинальное, и я лишь прошу, чтобы никто не раскрывал детали, которые могли бы помешать остальным зрителям позже испытать фильм тем же образом».

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестерн-шоу. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей Чарльза Мэнсона.

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