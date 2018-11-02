Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой рассказали о впечатлениях от Москвы

В рамках пресс-тура блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс» столицу России посетили звезды фильма Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн. В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, где актеры пообщались с журналистами, рассказали о своих впечатлениях от города и обсудили готовящуюся к выходу картину.

«Я, к сожалению, пока увидел не так много — спал всего два часа после прилета, — говорит МакЭвой. — Вчера был прекрасный вечер, мало что увидел, но успел побывать на Красной площади. Там почти никого не было, и от ее вида у меня перехватило дыхание».

Честейн поприветствовала собравшихся русским «привет».

«Я уже успела прогуляться по Москве, купить сувениры и даже прокатиться на метро, — призналась актриса. — У вас самое красивое метро, что я когда-либо видела».

По словам актеров, главная тема «Темного Феникса» — семья. При этом сам МакЭвой считает, что Профессора Икс в новом фильме сложно назвать положительным персонажем — в нем накопилось слишком много противоречий.

«Прежде всего это фильм о семье, о том, насколько она важна, — говорит МакЭвой. — Мой герой, как мне кажется, уверен в себе, но запутался. Он вновь спасает весь мир, но главный посыл картины таков: может быть, ему не стоит его спасать, а надо подумать о своей семье?»

Честейн отметила, что МакЭвой сильно помог ей в работе над «Темным Фениксом». Благодаря ему она почувствовала себя частью семьи под названием «Люди Икс». «Он постоянно мне помогал, подсказывал, как и что делать. Да, он мой наставник, мой гуру», — заявила актриса.

Честейн также рассказала, что до съемок в «Темном Фениксе» ее мало интересовали комиксы и их экранизации, но призналась, что всегда считала Росомаху особенно сексуальным.

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