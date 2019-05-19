Очаровательный и милый ремейк: Первая реакция на «Аладдина»

Студия Disney уже несколько лет работает над осовремениванием собственных классических мультфильмов — от «Золушки» до «Дамбо». Но многие из этих проектов, даже если и умудрялись собрать приличную кассу, редко дотягивали до оригинала. В будущем нас ждут «Король Лев», «Мулан» и даже «Леди и Бродяга», а в ближайшее время в кинотеатрах появится «Аладдин».

Если судить по первым реакциям, то все не так плохо, как можно было решить после трейлеров. Джинн Уилла Смита, вызвавший в сети острую реакцию, действительно смешной, а Наоми Скотт и Мена Массуд, сыгравшие Жасмин и Аладдина, справились со своими ролями.

Общее ощущение: веселое, яркое и милое кино, за просмотром которого можно провести несколько приятных часов. Только во всем этом празднике, похоже, совсем не чувствуется рука режиссера Гая Ричи.

Вот что пишут первые зрители.

«„Аладдин“ обязательно станет классикой для многих детей. Мена Массуд и Наоми Скотт — вместе одно удовольствие. У Массуда хватает с запасом знакомого очарования Аладдина».

«„Аладдин“ оказался лучше, чем ожидалось. Не полный провал, которого ждали критики, но и победой его не назвать. На удивление веселый. Наоми Скотт отличная в роли Жасмин, но я не восторге от актера, сыгравшего Аладдина. Музыка звучит лучше, когда не пытается менять знакомые песни».

«Как только „Аладдин“ начался, я уже готов был заплакать. Оригинал — один из моих самых любимых фильмов, и ремейк очень хорошо играет на ностальгии. В каких-то местах он улучшает оригинал, а других — уступает. Как давнему фанату, мне понравилось. Я вновь почувствовал себя ребенком».

«„Алладин“ неплох, но это обычное дело для таких ремейков. Красивый, рассчитывает, что этого будет достаточно. Массуд и Скотт хороши в своих ролях. Марван Кензари произносит каждую реплику, словно ругательство, и это очень круто! Кто-нибудь снимите его где-нибудь!»

«Окей, значит, я посмотрел „Аладдина“. Сперва отмечу, что обожаю фильмы Гая Ричи. Но мои ожидания все равно были занижены… И, как по мне, по большей части он очень даже хорош! Особенно первые два акта, где это фильм Гая Ричи. Третий акт выглядит сдержанным».

«Уилл Смит реально смешной в первых двух актах, но потом он практически исчезает с экрана, и фильм от этого страдает».

«Не буду врать: диснеевский „Аладдин“ меня очаровал. Особенно ничего не сказать, кроме того, насколько приятным был просмотр и как все, кто сомневался в Уилле Смите, на следующей неделе проглотят собственные слова».

«Ну, ребятки. Уилл Смит реально превосходный в роли джинна в „Аладдине“, что очень круто. Вдобавок я хочу всем сердцем обнять Абу».

«„Аладдин“ — очаровательный любимчик публики, который становится только лучше благодаря заразительным музыкальным номерам, харизме Уилл Смита и фантастической Наоми Скотт».

«Мысли по поводу „Аладдина“: яркий и интересный пересказ, но для успеха не хватает целого нового мира. Мена Массуд и Наоми Скотт отличные, а Уилл Смит привнес в свою версию джинна много веселого, даже если графика его подводит. Джафара лучше лишний раз не упоминать».

«Могу подтвердить, что большая часть опасений касательно „Аладдина“, особенно все, что связано с Уиллом Смитом, исправится, как только начнется первый большой музыкальный номер. Но для меня звездой фильма стал Билли Магнуссен. Он, вероятно, будущий гений комедии».

«„Аладдин“ — второй лучший ремейк Disney после „Пита и его дракона“. Гордое музыкальное приключение, хорошие шутки, веселый джинн в исполнении Смита, милые актеры в главных ролях. Минут на двадцать длиннее, но отлично работает на всем протяжении просмотра. Рэп Уилла Смита во время финальных титров!»

«Только что с просмотра „Аладдина“. Не провал, но очень неровный, некоторые победные моменты выглядят незаслуженными, а несколько интересных идей смотрятся недоработанными. Но Наоми Скотт справляется с ролью, а когда заканчиваются недотягивающие до уровня Робина Уильямса подводки, то и Уилл Смит становится достаточно веселым».

«Мои ожидания были ниже плинтуса, но „Аладдин“ оказался гораздо веселее, чем можно было подумать. Хорошие актеры в главных ролях и отличный визуал. Гораздо лучше „Дамбо“».