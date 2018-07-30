Майкл Фассбендер и Питер Динклэйдж могут сняться в ремейке «Дикой банды»

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Питер Динклэйдж, Майкл Фассбендер и Джейми Фокс ведут переговоры относительно съемок в ремейке вестерна Сэма Пекинпы «Дикая банда». Мэл Гибсон напишет сценарий новой версии совместно с Брайаном Бэгби и поставит картину.

Действие фильма разворачивается в 1913 году, когда беззаконный Дикий Запад находился на грани исчезновения, будучи неспособным противостоять натиску цивилизации. Группа преступников решает провернуть последнее дело и обчистить офис железной дороги. Ограбление оборачивается засадой, и им приходится спасаться бегством и надеяться найти убежище в Мексике. По их следам идут бывший сообщник и охотники за головами.

Актеры пока официально не утверждены, но, согласно источникам, работа над ремейком идет полным ходом. Старт съемок запланирован на осень этого года.

Источник: Deadline

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