В последней серии «Игры престолов» обнаружили пластиковые бутылки с водой

Вслед за стаканчиком с кофе в «Игру престолов» попал еще один объект из нашего мира — пластиковая бутылка с водой. Две штуки были обнаружены в сцене совета спрятанными за ногами Сэма Тарли и сира Давоса.

Ранее анахронизм был обнаружен в четвертой серии. Во время празднования победы над Королем Ночи на столе перед Дейенерис зрители заметили стаканчик кофе из Starbucks. Канал HBO отшутился по поводу ошибки, что героиня заказывала травяной чай, но впоследствии удалил предмет из эпизода.

Бутылки с водой не так заметны и не привлекли особого внимания фанатов, но, вероятно, HBO в будущем их все равно удалит.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.