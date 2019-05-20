В последней серии «Игры престолов» обнаружили пластиковые бутылки с водой

СегодняОбсудить0

Вслед за стаканчиком с кофе в «Игру престолов» попал еще один объект из нашего мира — пластиковая бутылка с водой. Две штуки были обнаружены в сцене совета спрятанными за ногами Сэма Тарли и сира Давоса.

Ранее анахронизм был обнаружен в четвертой серии. Во время празднования победы над Королем Ночи на столе перед Дейенерис зрители заметили стаканчик кофе из Starbucks. Канал HBO отшутился по поводу ошибки, что героиня заказывала травяной чай, но впоследствии удалил предмет из эпизода.

Бутылки с водой не так заметны и не привлекли особого внимания фанатов, но, вероятно, HBO в будущем их все равно удалит.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Смотрите также

Энциклопедия секса, пыток и интриг: Как «Игра престолов» изменила мир

Вчера

Тест: Персонаж «Игры престолов» или «Русичей»?

18 мая

«Игра престолов»: Ходор мог появиться в армии мертвых Короля Ночи

17 мая

Фанаты создали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов»

16 мая

Главное сегодня

В последней серии «Игры престолов» обнаружили пластиковые бутылки с водой

Сегодня

Трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»: Жизнь за пределами парка

Сегодня

Lux Aeterna Гаспара Ноэ: Эпилептический экстаз на съемочной площадке

Вчера

Энциклопедия секса, пыток и интриг: Как «Игра престолов» изменила мир

Вчера

«Тайная жизнь» Терренса Малика: Бунт против войны за Гитлера

Вчера

«Лучшие годы жизни» Лелуша: Мужчина и женщина 50 лет спустя

Вчера

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Сериал-медитация Николаса Виндинга Рефна

18 мая
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании