Трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»: Жизнь за пределами парка

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«Игра престолов» подошла к концу, но HBO продолжает жить. Пришла пора других важных проектов, среди которых не последнее место занимает «Мир Дикого Запада», третий сезон которого выйдет в 2020 году. Если судить по первому трейлеру с персонажем Аарона Пола в центре, то новый сезон будет отличаться от двух предыдущих — как минимум тем, что большая часть действия развернется за пределами парка.

В финале второго сезона восстание роботов потерпело поражение, но Долорес (Эван Рэйчел Вуд) смогла выбраться в мир реальных людей. Она не собирается спускать человечеству с рук преступления против машин, и начинает строить планы мести. Именно так она знакомится с героем Пола — обычным работягой, которого потребность в деньгах заставила ввязаться в опасную авантюру с ограблением.

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