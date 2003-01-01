11 лучших трейлеров недели: Паразиты, черное зеркало и первобытный мир

«Большая маленькая ложь»

Несмотря на отсутствие первоисточника, HBO не смог удержаться и продлил сериал о тайнах на второй сезон. Обещают еще больше тайн, недомолвок и неожиданных поворотов сюжета. «Монтерейская пятерка» снова в деле.

«Бэтвумен»

Телевселенная сериала «Стрела» так и не смогла представить собственную версию Бэтмена, зато нашла подходящую замену — Бэтмувен. Темный рыцарь куда-то запропастился, как это обычно с ним бывает, так что за дело взялась его кузина. Судя по всему, зрителей ждет стандартный для CW супергеройский проект.

«Лейла»

Год назад стриминговый гигант объявил, что планирует увеличить свою аудиторию в два раза за счет новых пользователей из Индии. Netflix сказал — Netflix сделал. За это время мы могли наблюдать несколько любопытных индийских проектов, так или иначе завязанных на религиозном разнообразии этой страны, и обязательно увидим еще. Действие нового фантастического сериала происходит в безрадостном будущем с разделенным обществом, где женщина из высших слоев попадает на самое дно и пытается отыскать отобранную жестокой системой дочь.

«Малефисента: Владычица тьмы»

И снова продолжение истории, которая вроде бы закончилась еще в первом фильме. Анджелина Джоли вновь нацепила длинный плащ, заточила скулы и поехала знакомиться со свекровью принцессы Авроры.

«Падение ангела»

Вариация на тему «Крепкого орешка» (только с Белым домом) каким-то образом выросла в трилогию. На этот раз героя Джерарда Батлера подставили и обвинили в покушении на жизнь президента, которого он защищал два фильма, и теперь он должен лично разобраться в ситуации. Ник Нолти в роли папы-отшельника в комплекте.

«Паразиты»

Драматическая комедия популярного корейского постановщика Пон Джун-хо, участника основного конкурса Каннского кинофестиваля. Семейка обитателей нижних слоев общества проживает в квартире, до боли напоминающей питерскую коммуналку, питается в социальной столовой и зарабатывает складыванием коробок для пиццы. Чтобы выбраться из этой беспросветной безнадеги, сын семейства подделывает документы и идет устраиваться репетитором в дом обеспеченного врача, и, похоже, это станет началом большой и очень странной дружбы между такими разными семьями.

«Первобытный»

Создатель «Самурая Джека» Генндий Тартаковский устал от веселых «Монстров на каникулах» и ударился в жестокий мир первобытной Земли. Слабые здесь не выживают, и главный герой намерен доказать всем, что он тут самый сильный. А лучшее доказательство — убить и разорвать на части голыми руками. Все поклонникам хорошей анимации и интересной истории обязательно к просмотру.

«Подводная лодка»

Новый сериал Hulu — продолжение знаменитого фильма Вольфанга Петерсена. Здесь действие уже развивается в 1942 году, и не только в тесноте подлодки, но и на улицах оккупированной Франции. Все судьбы, понятное дело, переплетены, а напряжение может привести к взрыву.

«Солнцестояние»

Режиссер «Реинкарнации» Ари Астер взялся доказать, что темнота — совершенно необязательный элемент хоррора. Действие его картины происходит летом по большей части на открытом воздухе. Вокруг милые улыбающиеся люди, отчего становится совсем не по себе. Ожидается один из главных фильмов ужасов этого года.

«Ты — мое сомнение»

Романтические комедии перестали приносить прибыль и были вынуждены оставить кинотеатры. Новое пристанище они нашли на Netflix, который их отогрел, накормил и выпустил погулять. Очередной проект – история двух людей, которые сперва вроде бы не вместе, но в финале все равно будут целоваться в засос. Мило и знакомо. Зато в конце ролика вас ждет прекрасное камео.

«Черное зеркало», пятый сезон

Чарли Брукер готовится вновь попугать зрителя ужасами бесконтрольного технологического развития. В пятом сезоне будет всего три эпизода, и один из них, судя по трейлеру, коснется болезненной темы пристрастия к соцсетям и телефонам. Герой Эндрю Скотта «устал это терпеть» и взялся навести порядок. С остальными сериями сложно понять, что происходит, но Майли Сайрус явно снялась в истории о непростой жизни поп-звезды, а Энтони Маки — о супружеской верности.