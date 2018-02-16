Vanity Fair открыл онлайн-архив всех номеров

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Американский журнал о знаменитостях Vanity Fair запустил цифровой архив. В нем находятся более 700 номеров, вышедших с 1913 года по 1936-й и с 1981 года по настоящее время.

Например, в архиве можно найти обложки с Мадонной, Деми Мур, Брэдом Питтом, Натали Портман, Хитом Леджером, а также знаменитые оскаровские спецвыпуски. Полные версии материалов архива доступны после бесплатной регистрации на сайте издания. 

Кроме того, в 1920-е годы в Vanity Fair работал Эдвард Стайхен, один из самых известных селебрити-фотографов первой половины XX века. Он фотографировал для издания звезд старого Голливуда, в том числе Грету Гарбо (октябрь 1929-го), Луизу Брукс (январь 1929-го) и Гэри Купера (февраль 1930-го).

Vanity Fair издается с 1913 года. В 1935 году его объединили с Vogue. В 1981-м журнал снова стал отдельным изданием. 

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