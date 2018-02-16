Vanity Fair открыл онлайн-архив всех номеров

Американский журнал о знаменитостях Vanity Fair запустил цифровой архив. В нем находятся более 700 номеров, вышедших с 1913 года по 1936-й и с 1981 года по настоящее время.

Например, в архиве можно найти обложки с Мадонной, Деми Мур, Брэдом Питтом, Натали Портман, Хитом Леджером, а также знаменитые оскаровские спецвыпуски. Полные версии материалов архива доступны после бесплатной регистрации на сайте издания.

Vanity Fair издается с 1913 года. В 1935 году его объединили с Vogue. В 1981-м журнал снова стал отдельным изданием.