Канье Уэсту предложили поставить серию «Рика и Морти» и еще 17 событий дня

Продолжение мультсериала «Разочарование» выйдет 20 сентября

В центре проекта Мэтта Грейнинга — принцесса Бин, которая мало похожа на привычных наследниц престола. Она постоянно пьет, ругается и попадает в неприятности. Вместе с ней с проблемами окружающего мира разбираются личный демон Люси и эльф Эльфо, изгнанный из родной деревни за трезвый взгляд на мир. Netflix уже продлил сериал на второй сезон, ожидающийся в 2020 году.

Источник: Variety

Netlfix выпустит экранизацию комикса Марка Миллара «Волшебный орден»

Комикс рассказывает о борьбе могущественных волшебников, существующих в одном мире с обычными людьми. Джеймс Ван поставит пилотный эпизод сериала. Линдси Бир напишет сценарий адаптации и возьмет на себя функции шоураннера.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Тварь» номинирован на премию Golden Trailer

Мистическая драма, сопродюсером которой выступает «Яндекс.Студия», — это история семейной пары, потерявшей сына. В попытке восполнить утрату они открываются новому ребенку. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает странное существо, способное воссоздавать воспоминания. Трейлер картины удостоился номинации как лучший иностранный трейлер фильма в жанре триллер. В той же категории представлен ролик сериала «Мертвое озеро».

Источник: Golden Trailer Awards

Гленн Клоуз и Мила Кунис снимутся в драме «Четыре хороших дня»

Сюжет картины развернется на протяжении четырех дней, когда Молли (Кунис) при поддержки своей матери Деб (Клоуз) пытается совладать с наркозависимостью. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые они нанесли друг другу. Но в итоге они поймут, насколько важны их отношения. Режиссер — Родриго Гарсия.

Источник: Deadline

Авторы «Рика и Морти» предложили Канье Уэсту снять эпизод мультсериала

«Мужик, да мы **** обожаем Канье, — заявил на встрече WarnerMedia Джастин Ройланд на вопрос о музыканте, давнем поклоннике сериала. — Йе, это **** родственная душа, гений и визионер. Если бы все идеи, что роятся у него в голове, нашли поддержку, то он бы давно стал **** Илоном Маском 2.0».

«Даю ему эпизод официально, — поддержал коллегу Дэн Хармон. — У нас их 70, пускай забирает один. Канье, у тебя есть своя серия».

Мультсериал «Рик и Морти» вернется на экраны в ноябре 2019-го.

Источник: Billboard

Элтон Джон и Тэрон Эджертон выступили дуэтом на премьере «Рокетмена» в Каннах

Музыкант и актер исполнили композицию «Rocket Man», в честь которой и назван биографический фильм о жизни Элтона Джона.

Фэнтези-боевик «Властелины Вселенной» выйдет 5 марта 2021 года

«Властелины вселенной» — экранизация одноименной серии игрушек компании Mattel. Ной Сентинео исполнит в фильме роль принца Адама, который защищает свою родную планету Этернию от злобного Скелетора. Благодаря магии он превращается в Хи-Мэна и с помощью колоритных друзей сражается со злодеем, совершающим еженедельные набеги на крепость, снабжавшую Хи-Мэна и его товарищей суперспособностями. Аарон и Адам Ни занимают режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Джеймс Грэй напишет и поставит драму «Время Армагеддона»

Действие фильма, основанного на одноименных мемуарах, развернется в 1980-е в Квинсе, Нью-Йорк. Картина сконцентрируется на жизни учащихся школы «Кью-Форест», а одним из персонажей станет Фред Трамп, отец 45-го президента США Дональда Трампа.

Источник: Variety

Amazon закрыл сериал «Тик» после второго сезона

«С сожалением сообщаю, что Amazon решил не продолжать „Тика“, — написал в Twitter автор сериала Бен Эдлунд. — Мне не стыдно признаться, что я обожал этот сериал, его актерский состав, историю и посыл. Теперь мне и моим соратникам предначертано найти для проекта новый дом».

Тик — голубоглазый борец с преступностью, самый честный супергерой. Он прыгает по крышам небоскребов. В нем сила природы, он бесстрашен, не признает поражений, его невозможно остановить (в большинстве случаев), он несокрушим, полон достоинства и обаяния, и у него золотое сердце.

Уилл Смит и Куин Латифа спродюсируют хип-хоп-версию «Ромео и Джульетты»

Действие знаменитой трагедии Уильяма Шекспира перенесется в современный Нью-Йорк. Джульеттой станет официантка из Бруклина, а Ромео — начинающий музыкант из богатой семьи. По правилам первоисточника их отношения не сулят ничего хорошего. Солван Наим поставит картину.

Источник: THR

Экшен-франшиза «Неоспоримый» станет основой для сериала

Серия, начавшаяся в 2002 году с фильма «Обсуждению не подлежит», стала популярна благодаря сиквелам, где появился герой Скотта Эдкинса — российский чемпион подпольных боев без правил Юрий Бойка. Он же вернется и в сериале, действие которого развернется в Нью-Йорке. Айзек Флорентайн, снявший вторую и третью части франшизы, займет режиссерское кресло сериала.

Источник: THR

Фамке Янсен просоединилась к актерскому составу триллера «Убийцы по открыткам»

Дочь нью-йоркского полицейского Джека Кэнона (Джеффри Дин Морган) вместе с женихом стала жертвой неизвестного во время отдыха в Риме. Их смерть послужила началом для цепочки жестоких убийств в Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Париже. Каждое убийство предваряет открытка с видом города и строкой из поэмы Шекспира. Кэнон вместе с репортером из Швеции Дейзи начинают собственное расследование.

Источник: Variety

Карла Гуджино получила роль в боевике «Пороховой молочный коктейль»

Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что в центре сюжета — женщины-киллеры, мать и дочь. Их сыграют Лина Хиди и Карен Гиллан. Гуджино, согласно сценарию, станет частью секретной организации, которая приходит на помощь героине Гиллан после срыва очередной операции. Режиссеры — Ахарон Кешалес и Навот Папушадо.

Источник: Deadline

Студия Amazon начала работу над сериалом «Паника»

Проект основан на одноименной книге Лорен Оливер, которая рассказывает о жизни в небольшом американском городке. Для многих ребят единственный способ вырваться в большой мир — игра на выживание «Паника» с опасными заданиями, таинственными судьями и крупным денежным призом. Главная героиня — Херез Нилл, которая не планировала участвовать в соревновании, но призовой фонд в 67 тыс. долларов заставил ее изменить решение. Оливер лично напишет сценарий многосерийной адаптации.

Источник: Variety

Канал CW заказал производство мультсериала по комиксам «Детстроук»

Анимационный проект «Детстроук: Рыцари и Драконы» расскажет о лучшем киллере и наемнике вселенной DC Слейде Уилсоне, который должен защитить свою семью от атаки террористической организации У.Л.Е.Й.

Источник: Deadline

Сьюзен Сарандон исполнит главную роль в драме «Туннели»

Картина режиссера Джона Крокидаса — история необычной дружбы между двумя людьми, которых связала одна трагедия. Руби Лав (Сарандон) — бабушка парня, устроившего стрельбу в школе. На работе в супермаркете она знакомится с Грэйсоном Митчеллом, братом одной из жертв трагедии. Лишь вместе они смогут до конца понять, как случившееся повлияло на жизнь в городе.

Источник: Deadline

Дэвид Алан Грир снимется в комедии Netflix «Кофе и Карим»

Сюжет картины вращается вокруг детроитского полицейского, который вынужден объединиться с 11-летним сыном своей дочери, чтобы очистить его имя и остановить опасного преступника. Майкл Даус поставит картину.

Источник: Deadline

Робби Амелл и Люси Хейл сыграют в романтической комедии «Игры в ненависть»

Экранизация романа Салли Торн, фильм рассказывает о рабочем соревновании между милой и доброжелательной Люси Хаттон и эффективным и безжалостным Джошуа Темплтоном. Люси во что бы то ни стало намерена одержать верх, но ей начинают мешать чувства, которые она испытает к Джошуа. Режиссер — Дэвид Миркин.

Источник: Deadline

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