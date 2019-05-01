«Игра престолов»: Ходор мог появиться в армии мертвых Короля Ночи

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Несмотря на безвременную кончину в пятом сезоне «Игры престолов», Ходор в исполнении Кристиана Нэйрна мог вернуться на экраны в составе войск Короля Ночи. Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс планировали, что он вместе с несколькими другими знакомыми персонажами присоединится к армии мертвых.

Ходор, один из самых любимых персонажей «Игры престолов», погиб в серии «Дверь». Он пожертвовал собой, загородив дверь, через которую прорывалась нежить, которая пыталась добраться до Брана. Новому Трехглазому ворону удалось спастись, но сам Ходор пал жертвой вихтов.

Предполагалось, что Король Ночи возродил Ходора. Бениофф и Уайсс хотели показать его, а также одичалую Кирси из эпизода «Суровый дом» в составе армии нежити. В итоге от этой идеи пришлось отказаться, и войска Короля Ночи не изобиловали знакомыми лицами.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Vanity Fair

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