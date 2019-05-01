Крис Рок перезапустит хоррор-франшизу «Пила»

СегодняОбсудить0

Крис Рок совместно с студией Lionsgate и кинокомпанией Twisted Pictures, работает над перезапуском серии фильмов ужасов «Пила». Рок придумал сюжет, а Пит Голфингер и Джош Столберг напишут на его основе сценарий. Даррен Линн Боусман займет режиссерское кресло проекта. Рок также возьмет на себя функции продюсера. Фильм увидит свет 23 октября 2020 года.

По словам Джо Дрейка, главы Lionsgate, Рок пришел к ним с новой историей, которая переворачивает знакомый мир «Пилы» с ног на голову. Продюсеры франшизы считают, что Рок сможет вдохнуть в серию новую жизнь, так что они моментально дали проекту зеленый свет.

«У Криса появилась эта идея, которая очень почтительно относится к наследию материала, но при этом оживляет бренд его остроумием, креативностью и любовью к этой классической хоррор-франшизе», — добавил Дрейк.

«Я остаюсь фанатом „Пилы“ с выхода самого первого фильма в 2004 году», — признался Рок.

В общей сложности хоррор-франшиза «Пила» насчитывает восемь частей. В каждом фильме группа случайных, на первый взгляд, людей оказывается запертой в помещении с разнообразными смертельными ловушками. Как правило, у них есть шанс спастись, но для этого сперва придется чем-то пожертвовать.

Источник: Deadline

Смотрите также

Тайка Вайтити сравнил Гитлера в «Кролике Джоджо» с 10-летним усатым ребенком

Вчера

Бездомные коты чуть не сорвали съемки «Джона Уика 3»

14 мая

Тизер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»: Время ведьмы

14 мая

Перезапуск «Восставшего из ада» и еще 12 событий дня

7 мая

Главное сегодня

«Прости, мы скучали» Кена Лоуча: Как тяжело жить обычным людям

Сегодня

«Уловка-22»: Военно-полевой сериал по роману Джозефа Хеллера

Сегодня

Канье Уэсту предложили поставить серию «Рика и Морти» и еще 17 событий дня

Сегодня

«Игра престолов»: Ходор мог появиться в армии мертвых Короля Ночи

Сегодня

Через не могу: 15 фильмов о преодолении

Вчера

Крис Рок перезапустит хоррор-франшизу «Пила»

Сегодня

Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании