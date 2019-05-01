Крис Рок перезапустит хоррор-франшизу «Пила»

Крис Рок совместно с студией Lionsgate и кинокомпанией Twisted Pictures, работает над перезапуском серии фильмов ужасов «Пила». Рок придумал сюжет, а Пит Голфингер и Джош Столберг напишут на его основе сценарий. Даррен Линн Боусман займет режиссерское кресло проекта. Рок также возьмет на себя функции продюсера. Фильм увидит свет 23 октября 2020 года.

По словам Джо Дрейка, главы Lionsgate, Рок пришел к ним с новой историей, которая переворачивает знакомый мир «Пилы» с ног на голову. Продюсеры франшизы считают, что Рок сможет вдохнуть в серию новую жизнь, так что они моментально дали проекту зеленый свет.

«У Криса появилась эта идея, которая очень почтительно относится к наследию материала, но при этом оживляет бренд его остроумием, креативностью и любовью к этой классической хоррор-франшизе», — добавил Дрейк.

«Я остаюсь фанатом „Пилы“ с выхода самого первого фильма в 2004 году», — признался Рок.

В общей сложности хоррор-франшиза «Пила» насчитывает восемь частей. В каждом фильме группа случайных, на первый взгляд, людей оказывается запертой в помещении с разнообразными смертельными ловушками. Как правило, у них есть шанс спастись, но для этого сперва придется чем-то пожертвовать.

Источник: Deadline