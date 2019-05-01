Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

Как сообщает Variety со ссылкой на источник, близкий к производству, Роберт Паттинсон возглавил список кандидатов на роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Актер еще официально не утвержден, но инсайдер уверяет, что сделка близится к завершению. Паттинсон, однако, не единственный претендент. В качестве возможного Бэтмена источники также называют имя Николаса Холта, но в приоритете у режиссера и студии именно Паттинсон.

Сюжет «Бэтмена» не раскрывается. Известно лишь, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу несколько классических злодеев Темного рыцаря, а главный герой будет ближе к своим детективным корням.

При этом сам Бэтмен будет значительно моложе предыдущей версии в исполнении Бена Аффлека. Фильм Ривза расскажет о Темном рыцаре на заре карьеры борца с преступностью, но не будет пересказом происхождения героя.

По словам Ривза, «Бэтмен» — это не окончательное название, и в будущем оно может измениться.

Ожидается, что съемки «Бэтмена» стартуют в конце 2019 — начале 2020 года.

В 2019 году зрители смогут увидеть Паттинсона в исторической драме «Король» и в новой картине Роберта Эггерса «Маяк», премьера которой состоится на 72-й Каннской кинофестивале. В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в новом безымянном фильме Кристофера Нолана.

Источник: Variety / Deadline

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