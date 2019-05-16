Звезда «Реальных упырей» в сиквеле «Аватара» и еще 10 новостей дня

Кара Делевинь и Машин Ган Келли снимутся в криминальном триллере «Шпана»

Фильм расскажет о Питере, который после очередного жизненного провала отправляется в путешествие по Америке вместе со своими новыми знакомыми, Скипом и Люси. Поначалу ему кажется, что его свободолюбивые друзья просто наслаждаются жизнью, но вскоре он узнает, что они промышляют ограблением банков и намерены стать современными Робин Гудами. Проект станет дебютом в полнометражной режиссуре для рекламного постановщика Ричарда Хьюза.

Источник: THR

Тим Рот получил роль в драме «Остров Бергмана»

В центре сюжета картины — парочка американских кинематографистов, приехавших на шведский остров Форё, где жил и умер режиссер Ингмар Бергман. Они намерены писать сценарии собственных фильмов, но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться. Главные роли исполнят Миа Васиковска и Вики Крипс. Миа Хансен-Лёв занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Первые кадры из третьего сезона сериала «Проповедник»

В третьем сезоне, который станет для проекта последним, главным героям придется столкнуться с небесными предсказаниями, адскими тюрьмами и полноценной ядерной войной. Премьера сезона состоится 8 августа.

Итан Хоук и Алессандро Нивола исполнят главные роли в фильме «Сатана существует»

Актеры сыграют братьев Чарли и Айру Луван, исполнителей кантри-музыки середины ХХ века. Фильм расскажет о жизни и карьере музыкантов и о том, как на их отношения влияли любовь, музыка, ненависть и алкоголь. Режиссер — Фил Моррисон.

Источник: Variety

Ате де Йонг поставит драму «Мой лучший друг Анна Франк»

Сюжет картины основан на мемуарах Ханны Гослар, подруги Анны Франк. Она дружили с детства, пока вторжение немецких войск в Нидерланды в 1940 году не изменило привычный ход вещей. Долгое время они не виделись. Судьба вновь свела их вместе в лагере Берген-Бельзен, куда была отправлена Анна, которая долгое время скрывалась от преследования и записывала свои мысли в дневник. Воссоединившись с подругой, Ханна решила рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти Анну.

Источник: Variety

Кадр из сериала «Бэтвумен»

По сюжету сериала Кэти Кейн — дочь владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена — Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать Бэтвумен.

Источник: EW

Джемейн Клемент присоединился к актерскому составу «Аватара 2»

Актер сыграет морского биолога доктора Иэна Гарвина. О сюжете сиквела известно лишь в общих чертах. Действие развернется спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется вновь дать отпор человечеству, которое не намерено просто так отпускать источник ценного ресурса.

Источник: Deadline

Уилл Феррелл и Лора Дерн снимутся в фильме «Фруктовый кекс»

Картина — реальная история Сэнди и Кэй Дженкинс, заурядной супружеской пары, каких тысячи в Америке. Но однажды им удалось вырваться вперед стараниями Сэнди, бухгалтера, укравшего 17 млн долларов у пекарни Collin Street, всемирно известного производителя фруктовых кексов. Трей Селман займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Стартовали съемки фильма-катастрофы «Огонь»

Проект спродюсируют студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканал «Россия 1». Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что в центре истории окажутся пожарные и спасатели, которые каждый день рискуют своими жизнями ради других. В фильме снимаются Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын. Режиссер — Алексей Нужный.

Источник: Пресс-служба ЦПШ

Джейми Дорнан и Мелисса Баррера снимутся в экранизации оперы «Кармен»

«Кармен» — опера, написанная по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Она рассказывает о страстной любви баска Хосе к цыганке Карменсите. Он требовал от нее полного подчинения, однако Кармен, свободолюбивая цыганка, отказалась покориться ценой собственной жизни. Создатели картины планируют перенести действие в наше время. Бенжамен Мильпье поставит картину. Джульета Венегас напишет для фильма новые песни.

Источник: Variety

Марион Котийяр заменит Мишель Уильямс в мюзикле Леоса Каракса «Аннет»

Детали сюжета картины не разглашаются. Известно лишь, что это будет история любви, а также история взлета и падения звезд музыки. По сценарию в фильме много песен арт-рок-группы Sparks. Изначально главную женскую роль должна была сыграть Руни Мара, потом ее заменила Рианна, а вместо нее пригласили Мишель Уильямс. Котийяр — последняя фамилия в этом списке. Адам Драйвер по-прежнему значится как исполнитель главной мужской роли.

Источник: Variety