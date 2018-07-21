Нил Гейман отстоял появление персонажа Терри Пратчетта в сериале «Благие знамения»

Сериал «Благие знамения» — экранизация одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Гейман выступает в качестве шоураннера адаптации и в беседе с Radio Times рассказал, что Amazon и BBC планировали удалить из проекта сцену сожжения ведьмы Агнес Наттер, придуманной Пратчеттом.

По сюжету Агнес жила в Англии XVII века и написала книгу «Хорошие и точные предсказания Агнес Наттер, ведьмы», которая плохо продавалась, так как все предсказания были обыденными, загадочными и абсолютно верными. Агнес сожгли на костре, но, поскольку она предвидела собственную смерть, она запаслась порохом и гвоздями, и в результате погибли все участвовавшие в сожжении. Никто и не подозревал, что Агнес — единственная, кто смог точно предсказать наступление апокалипсиса, который и пытаются отменить главные герои.

Студии показалось, что сцена сожжения ведьмы, требующая множества аутентичных костюмов и спецэффектов, слишком затратна. Начались поиски дешевой альтернативы, но Гейман решил, что эпизод должен остаться.

«Это была масштабная, сложная и очень дорогая съемка с кострами, подготовленными к взрыву, и огромной толпой в костюмах, — говорит Гейман. — Все должно было выглядеть как английская деревня 1640-х, и, разумеется, все спрашивали, можно ли сделать дешевле. Кто-то предложил показать все с помощью старинной ксилографии, пока голос за кадром рассказывает, что происходит. Но я подумал: „Нет“. Потому что я ввел в историю элементы вроде Кроули или подмены детей, а Терри создал Агнес Наттер».

«Так что если бы мне пришлось вырезать Агнес, то я подвел бы человека, благодаря которому и получил эту работу. Терри бы перевернулся в своей могиле», — заключил писатель.

«Благие знамения» — история ангела и демона, которые много тысячелетий жили среди людей. Они настолько привязались к человечеству, что, когда от начальства поступила разнарядка о готовящемся конце света, они взяли дело в свои руки и решили продлить существование маленького синего шарика. Проблема в том, что апокалипсис, как бы его ни оттягивали, когда-нибудь обязательно даст о себе знать.

Источник: Radio Times