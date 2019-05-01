Тайка Вайтити сравнил Гитлера в «Кролике Джоджо» с 10-летним усатым ребенком

18 октября выйдет следующий режиссерский проект Тайки Вайтити — картина о Второй мировой войне «Кролик Джоджо», где сам постановщик сыграл воображаемого Адольфа Гитлера. Несмотря на забавную идею, Вайтити считает, что его фильм сложно назвать комедией. Он также признался, что специально не изучал материалы о лидере Третьего рейха, так как его персонаж имеет мало общего с реальной личностью.

«Мой персонаж — версия Гитлера 10-летнего ребенка, — говорит Вайтити. — Так что его и не должно ничего связывать с настоящим Гитлером, потому что 10-летние не встречались с Гитлером. Фактически он 10-летний, который, так уже получилось, носит крохотные усики».

«Мне не надо было изучать материалы, так что я ничего и не изучал, — продолжает режиссер. — Я не основывал персонажа на чем-либо, что видел о Гитлере. Я сделал его версией себя с плохой стрижкой и дерьмовенькими усиками. И с посредственным немецким акцентом. Было бы слишком странно играть настоящего Гитлера, и, думаю, людям такой персонаж понравился бы гораздо меньше. Потому что он был **** ****, и все это прекрасно знают».

Несмотря на странного воображаемого Гитлера в исполнении новозеландского режиссера, сам Вайтити не торопится называть свой фильм комедией. «Кролик Джоджо» — история одинокого и наивного немецкого мальчика, который искренне верит в идеи Третьего рейха. В надежде получить поддержку он придумывает, что фюрер — его лучший друг. Однако в реальной жизни все не так просто, особенно когда выясняется, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

«Это не суперсмешной фильм, — объясняет Вайтити. — Там хватает элементов комедии, но опять-таки, как и в случае моих других картин, это скорее драма с добавлением легких моментов тут и там. Я даже не уверен, что фильм можно расценивать как комедию. Это, определенно, не комедия в широком понимании этого слова».

Вайтити называет свою картину «сатирой против ненависти».

Источник: Deadline

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