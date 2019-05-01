Джеймс Ганн об увольнении со «Стражей Галактики 3»: «Я никого не виню»

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Спустя год после того, как студия Disney уволила его с поста режиссера «Стражей Галактики 3», Джеймс Ганн дал интервью, где рассказал, как он пережил весь инцидент. Ганн честно признался, что не держит зла, и его фактически волновало только то, что он не сможет закончить в третьем фильме историю Ракеты.

«Я никого не виню, — говорит Ганн. — Мне было и до сих пор неприятно от того, как я выражался публично. Я знаю, что людям было тяжело из-за моих слов, и ответственность за это лежит на мне. Мне неприятно, ответственность целиком на мне. Disney поступила правильно, что уволила меня. И дело тут не в свободе слова. Им не понравились мои слова, и они имели полное право меня уволить. В этом плане даже спорить бессмысленно».

По словам Ганна, увольнение напомнило ему развод: Алан Хорн и студия Disney пытались поддерживать с режиссером хорошие отношения после скандала. Для себя Ганн решил, что не будет ненавидеть студию и вместо этого хочет с теплотой вспоминать о прожитых вместе годах. По словам Ганна, он хотел было злиться на зачинщиков всей истории со старыми твитами, но в итоге решил, что должен отпустить гнев и попытаться стать лучше. Отчасти помогла и поддержка со стороны фанатов.

Скандал, несмотря на громкость, не стал критичным для карьеры Ганна. На какое-то время он исчез с радаров, однако вскоре снова возник в новостях. На этот раз как сценарист и режиссер нового «Отряда самоубийц». Но режиссеру начали поступать предложения задолго до этого.

«Студии в большинстве своем говорили. „Мы с радостью тебя примем“, — вспоминает Ганн. — Они начали звонить уже в первые два дня. Но я не верил».

В результате вся история пришла к своему логичному завершению: Ганна восстановили на посту режиссера «Стражей Галактики 3». Хорн решил дать постановщику второй шанс, и Ганн признался, что благодарен ему за это. Понервничать Ганну пришлось, когда он пришел к главе студии Marvel Кевину Файги и сказал, что, прежде чем браться за «Стражей», он хочет сделать «Отряд самоубийц». Продюсер согласился с этим решением.

«Сиквел „Отряда самоубийц“ — он сразу пошел как по накатанной, — добавил Ганн. — Кажется, я не получал такого удовольствия от работы над сценарием со времен „Рассвета мертвецов“».

Ганн также признался, что после увольнения больше всего переживал по поводу одного из персонажей «Стражей Галактики» — Ракеты. Невозможность лично закончить трилогию означала, что он не доведет до конца историю героя, с которым больше всего себя идентифицировал.

«После ухода больше всего меня расстроила утрата — и вам в Marvel любой это подтвердит — странных отношений с Ракетой, — говорит Ганн. — Ракета — это я, так и есть, даже если и звучит довольно самовлюбленно. Грут — он как моя собака. Я люблю Грута иначе. В Ракете я чувствуют родственную душу, я ему сочувствую, но при этом мне казалось, что его история не закончена».

«Его арка началась в первом фильме, продолжилась во втором, прошла через „Войну бесконечности“ и „Финал“, и я планировал ее закончить в третьих „Стражах“, — продолжает режиссер. — Для меня это была большая утрата — невозможность закончить эту историю, хотя меня немного успокаивало, что они планировали использовать мой сценарий».

Сейчас Ганн работает над новым «Отрядом самоубийц», который увидит свет 5 августа 2021 года, после чего он займется «Стражами Галактики 3». Таким образом, третий фильм серии выйдет не раньше 2022—2023 годов.

Источник: Deadline

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