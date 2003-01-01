Фанаты создали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась онлайн-петиция, призывающая канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с компетентными сценаристами. Автор петиции считает, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не справились с поставленной задачей.

Согласно тексту петиции, Бениофф и Уайсс доказали собственную несостоятельность как сценаристы и попросту не способны работать без первоисточника Джорджа Р. Р. Мартина. «Сериал заслуживает логичного финала, — говорится в петиции. — Подорвите мои ожидания и сделайте это, HBO!»

На данный момент петиция собрала уже более 224 тысяч подписей.

Восьмой сезон «Игры престолов» разделил зрителей. Одним кажется, что Бениофф и Уайсс испортили весь проект, забыв про важные сюжетные линии и мотивацию персонажей. Они считают, что без поддержки Мартина сценаристы не смогли придумать удовлетворительный финал для всей истории. Другие, наоборот, заявляют, что авторы все делают правильно, и главное, знать куда смотреть.

О других странных интернет-петициях можно почитать здесь.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

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