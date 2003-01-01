Сериал «Чудотворцы» продлили на второй сезон

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Канал TBS продлил сериал-антологию «Чудотворцы» на второй сезон. Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан и Каран Сони вернутся в продолжении, но уже в новых ролях. Действие второго сезона развернется в Средневековье, а не в небесной канцелярии.

Первый сезон «Чудотворцев» рассказывал о работе в небесной канцелярии Бога, которая была представлена как масштабный офис с множеством отделов и сотрудников. В центре сюжета — ангелы Элиза и Крэйг, взявшиеся спасти Землю, когда приунывший Господь вдруг решает ее погубить.

Во втором сезоне те же актеры сыграют крестьян, живущих в Средневековье, которые изо всех сил стараются не терять расположение духа, несмотря на ужасы Темных веков.

Второй сезон сериала «Чудотворцы» можно будет эксклюзивно посмотреть на КиноПоиске.

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