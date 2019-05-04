Роберт Де Ниро в рекламе бейглов и еще 19 событий дня

Джордж Р. Р. Мартин похвалил «Мстители: Финал»

«Там хватает экшена, но это не Большой Тупой Экшен-фильм, которых в наше время слишком много, — пишет Мартин в своем блоге. — Стэн Ли бы им гордился. Мог ли он мечтать, что все персонажи, которых он, Джек Кёрби, Стив Дитко и остальные из команды Marvel создали в начале 1960-х, однажды захватят глобальную культуру? Вот же удивительная история».

Мартин признался, что ему очень понравилась кульминационная битва, где супергерои сходятся в неравной схватке с армией Таноса. По словам писателя, схватка получилась захватывающей и интересной, а также во многом красивой. Но особое впечатление на него произвели более тихие моменты вроде начальной сцены с семьей Клинта Бартона или возвращения Человека-муравья.

Adult Swim выпустит новый мультсериал от автора «Самурая Джека»

Проект Генндия Тартаковского под названием «Первобытный» (Primal) расскажет о «пещерном человеке на заре эволюции и динозавре на грани исчезновения». Вместе они путешествуют по опасному и недружелюбному первобытному миру. Премьера мультсериала состоится осенью.

Источник: THR

Триша Хелфер сыграет Дракулу в сериале «Ван Хельсинг»

Главная героиня сериала — Ванесса Хельсинг, дочка легендарного охотника на вампиров. Она оживает через несколько лет и оказывается в обществе, порабощенном кровопийцами. Обнаружив в себе исключительную силу над вурдалаками, Ванесса превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир. Хелфер появится в роли Дракулы в четвертом сезоне, который стартует на канале Syfy этой осенью.

Источник: Deadline

Сергей Бодров снимет продолжение фильма «Монгол»

Оригинальная картина 2007 года рассказывала о ранних годах жизни Тэмуджина — мальчика, которому предстояло стать Чингисханом, повелителем половины мира. Второй фильм, «Монгол 2: Легенда», сосредоточится на жизни Чингисхана на вершине власти и покажет, как он выбрал своего наследника. Дата выхода сиквела пока не сообщается.

Источник: Variety

Роберт Де Ниро снялся в рекламе бейглов компании Warburtons Bread

Актер исполнил роль криминального босса, решившего захватить рынок выпечки.

Сэм Уортингтон получил роль в триллере «Золото»

В центре сюжета — двое мужчин, путешествующих сквозь австралийскую пустыню. По пути они натыкаются на гигантский золотой самородок и начинают строит план, как добыть драгоценную находку. Один из них остается сторожить сокровище, пока второй отправляется на поиски оборудования. Энтони Хэйес поставит картину и исполнит в ней вторую главную роль.

Источник: Deadline

Эмма Томпсон снимется с Эммой Стоун в диснеевской «Стервелле»

Фильм станет приквелом мультфильма «101 далматинец» и расскажет о происхождении Стервеллы де Виль, элегантной злодейки и любительницы мехов. В 1970-е, когда развернется действие картины, она была милой жительницей Лондона Эстеллой. Именно тогда в ее жизни появился человек, навсегда изменивший ее жизнь. Ожидается, что главную роль исполнит Стоун, а кого сыграет Томпсон, на данный момент не уточняется. Режиссер — Крэйг Гиллеспи.

Источник: Variety

Себастиан Стэн и Эдгар Рамирес присоединились к актерскому составу боевика «355»

«355» — позывной первой женщины-шпиона, действовавшей на стороне колоний во времена американской революции, но фильм никак не связан с событиями 1775—1783 годов. Лента расскажет о группе из пяти женщин, которые вынуждены перебороть взаимную неприязнь и недоверие и использовать все свои существенные навыки и знания, чтобы остановить глобальную тайную организацию. В фильме снимаются Марион Котийяр, Джессика Честейн, Лупита Нионго, Пенелопа Крус и Фань Бинбин. Саймон Кинберг занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Видео со съемок «Джона Уика 3»

Студия Lionsgate выпустила ролик, рассказывающий, как Киану Ривз и Холли Берри тренировались для съемок в боевике.

Премьера фильма состоится 16 мая.

Майкл Кейн сыграет писателя в картине «Бестселлеры»

В попытке спасти свой небольшой издательский дом амбициозный молодой редактор отправляется в книжный тур с вышедшим в тираж, уставшим от жизни писателем, который просто хочет провести свои последние годы в компании выпивки, сигар и своего любимого кота. Лина Росслер поставит картину.

Источник: THR

Киноакадемия не планирует приглашать ведущего «Оскара-2019»

92-я церемонии вручения кинопремии может вновь пройти без ведущего. Киноакадемию устроили выросшие рейтинги награждения и то, каким в итоге получилось шоу без участия одного человека, развлекающего зрителей и собравшихся в зале. Вдобавок это позволило сократить продолжительность церемонии.

Источник: Deadline

LEGO выпустит набор по сериалу «Очень странные дела»

Конструктор будет состоять из двух с лишним тысяч кусочков и обойдется любому желающему в 200 долларов. Набор представляет собой дом Уилла Байерса в двух вариантах — обычном и мире Изнанки. Причем их можно будет переворачивать как угодно. В комплекте идут фигурки всех персонажей, включая Демогоргона и Одиннадцатую. Старт продаж — 1 июня 2019 года.

Кейт Бланшетт, Ивонн Страховски и Доминик Уэст снимутся в сериале «Без гражданства»

В центре сюжета — четверо незнакомцев, застрявших в австралийском иммиграционном центре. Каждый из них пытается сбежать от своих проблем — войны, религиозного культа, скандала или безнадежной работы. Каждый по-своему оценивает сложившуюся ситуацию и реагирует на происходящее. Бланшетт спродюсирует проект.

Источник: Variety

Создателю фильмов «Назад в будущее» понравилась отсылка в четвертых «Мстителях»

«Из „Финала“ я с удовольствием выяснил, что все супергерои Marvel — фанаты „Назад в будущее“, — говорит Боб Гейл. — Я знал, что наш фильм видели почти во всех уголках сета, но не подозревал, что его показывают еще и в других местах мультивселенной. Теперь я хочу выяснить, не должны ли нам денег за прокат в мультивселенной, и, если нет, выяснить, почему в мой контракт не включены эти территории!»

Источник: THR

Зак Брафф получил роль в экшен-комедии «Обратная тропа»

Главный герой фильма — Макс Барбер, задолжавший крупную сумму денег местному гангстеру. Чтобы спасти свою шкуру, он придумывает аферу со страховкой — нанимает давно спившегося и всеми забытого киноковбоя Дюка Монтану, чтобы снять его в своем вестерне. Барбер рассчитывает убить свою звезду в первый же день, однако Дюк, настроенный исправить прошлые ошибки, выводит все предприятие на совершенно новый уровень. Джордж Галло поставит картину — ремейк одноименного фильма 1982 года.

Новый кадр из фильма «Аэронавты»

Картина расскажет о реальных воздухоплавателях XIX века. Пилот аэростата Амелия Рен и ученый Джеймс Глейшер в 1862 году отправились в рискованное путешествие в верхние слои атмосферы. На воздушном шаре они поднялись выше, чем удавалось кому-либо до или после. Наверху их ждали удивительные открытия, но, чтобы рассказать о них, исследователям пришлось побороться за выживание.

Источник: Deadline

Лана Кондор и Брианна Хилдебранд снимутся в комедии «Девчачья вечеринка»

Сюжет картины вращается вокруг двух студенток колледжа, Алекс и Тины, и их приключений во время празднования Хеллоуина в Нью-Йорке. За несколько часов они должны разыскать потерянного парня, а заодно понять, что им делать в будущем. Марианна Пока займет режиссерское кресло фильма.

Источник: Deadline

Кэм Жиганде сыграет человека под завалом в драме «Обломки»

В результате террористической атаки герой Жиганде оказывается запертым под руинами здания. Его единственный контакт с миром — телефон, на другом конце которого его успокаивает агент по борьбе с терроризмом. Марко Ристори поставит картину.

Источник: Deadline

Джеймс Марсден, Узо Адуба, Роуз Бирн и Сара Полсон снимутся в сериале «Миссис Америка»

Проект расскажет о борьбе за равные права в Америке 1970-х. Одну из главных ролей исполнит Кейт Бланшетт, которая появится на экране в образе Филлис Шлэфли, прославившейся своими крайне консервативными взглядами и антифеминизмом. Конституционный юрист, она яростно (и вполне успешно) боролась против принятия поправки о равных правах для женщин к Конституции США.

Источник: Deadline

Мэделин Петш исполнит главную роль в триллере «Слепая»

В центре сюжета — ослепшая после атаки неизвестного. Теперь она работает дома, никуда не выходит и постоянно ждет, когда нападающий сделает свой следующий шаг и даст о себе знать. Режиссер — Купер Карл.

Источник: Deadline

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