Фонд кино поддержал фильмы «Гипноз», «Лед 2» и «Марафон желаний»

Совет Фонда кино одобрил поддержку 14 проектов, которые были представлены студиями, не входящими в число кинокомпаний — лидеров отечественного производства. Все они получат субсидии из федерального бюджета.

В 2019 году на производство 11 фильмов кинокомпаний-лидеров предполагается потратить 1,7 млрд рублей. 630 миллионов будет выделено на поддержу проектов иных компаний, среди которых «Водород» и «Марс Медиа Энтертейнмент». В общей сложности фонд кинопроизводства в этом году составляет 2,9 млрд рублей.

При этом часть средств в размере 382 млн рублей будет распределена позже по результатам дополнительного конкурса, который будет проведен осенью. По словам исполнительного директор фонда Вячеслав Тельнова, подобное решение связано с низким качеством большинства заявок.

«Уровень многих представленных на конкурс сценариев не заслуживает внимания. Картины вряд ли бы вышли в широкий прокат, а именно такая задача стоит перед фондом, — говорит Тельнов. — Думаю, к сентябрю часть проектов, у которых есть потенциал, будет доработана, а также появятся новые проекты».

14 проектов, получивших поддержку:

При этом дефицита в заявках от кинокомпаний не было: на рассмотрение было предоставлено 126 проектов. До конкурса было допущено 50.

Источник: Фонд кино