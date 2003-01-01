Фонд кино поддержал фильмы «Гипноз», «Лед 2» и «Марафон желаний»

Совет Фонда кино одобрил поддержку 14 проектов, которые были представлены студиями, не входящими в число кинокомпаний — лидеров отечественного производства. Все они получат субсидии из федерального бюджета.
В 2019 году на производство 11 фильмов кинокомпаний-лидеров предполагается потратить 1,7 млрд рублей. 630 миллионов будет выделено на поддержу проектов иных компаний, среди которых «Водород» и «Марс Медиа Энтертейнмент». В общей сложности фонд кинопроизводства в этом году составляет 2,9 млрд рублей.
При этом часть средств в размере 382 млн рублей будет распределена позже по результатам дополнительного конкурса, который будет проведен осенью. По словам исполнительного директор фонда Вячеслав Тельнова, подобное решение связано с низким качеством большинства заявок.
«Уровень многих представленных на конкурс сценариев не заслуживает внимания. Картины вряд ли бы вышли в широкий прокат, а именно такая задача стоит перед фондом, — говорит Тельнов. — Думаю, к сентябрю часть проектов, у которых есть потенциал, будет доработана, а также появятся новые проекты».
14 проектов, получивших поддержку:
- «Пассажир», режиссер Егор Абраменко;
- «Лед 2», режиссер Жора Крыжовников;
- «Гипноз», режиссер Валерий Тодоровский;
- «Один вдох», режиссер Елена Хазанова;
- «Клуб червонных валетов», режиссер Илья Хотиненко;
- «Первый Оскар», режиссер Сергей Мокрицкий;
- «Красотка!», режиссер Яна Гладких;
- «Марафон желаний», режиссер Дарья Чаруша;
- «Самая большая луна», режиссер Алексей Попогребский;
- «Ряд 19», режиссер Степан Коршунов;
- «Одиннадцать молчаливых мужчин», режиссер Алексей Пиманов;
- «Руслан и Людмила»;
- «Мой домовой»;
- «Пиноккио».