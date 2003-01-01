Трейлер пятого сезона «Черного зеркала»: Потерянный технологический рай

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Стрим-сервис Netflix объявил дату премьеры пятого сезона фантастического сериала-антологии «Черное зеркало». Проект Чарли Брукера, рассказывающий об ужасах бесконтрольного технологического развития, увидит свет 5 июня. Пятый сезон будет короче предыдущих — всего три серии, как было в случае с самым первым сезоном.

В новом сезоне «Черного зеркала» снялись Тофер Грейс, Яхья Абдул-Матин II, Энтони Маки, Майли Сайрус, Пом Клементьефф, Эндрю Скотт, Николь Бахари, Энгаури Райс, Мэдисон Девенпорт, Луди Линь и Демсон Идрис.

Если судить по трейлеру, то один из эпизодов пятого сезона коснется темы повального увлечения людей соцсетями и интернетом, второй расскажет о жизни современной поп-звезды, а третий — о человеческих отношениях в мире новейших технологий.

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