Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»

ВчераОбсудить0

«Дылда» — вторая полнометражная работа 27-летнего режиссера Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Его дебют, драма «Теснота», участвовал в каннской конкурсной программе «Особый взгляд» в 2017 году и был удостоен приза FIPRESCI. В 2019-м Балагов вернулся на Лазурный Берег. «Дылда» вошла в программу «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля.

«Дылда» рассказывает о двух молодых женщинах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстраивать на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри.

Первый постер:

«Фильм Балагова — драма, погруженная в человеческую психологию. Меня поражает смелость, с которой Кантемир исследует пограничные состояния человека», — отметил продюсер картины Александр Роднянский.

Кинокомпания «Пионер» выпустит фильм в прокат 20 июня.

Смотрите также

Роднянский представил в Каннах новые проекты Звягинцева и Балагова

12 мая 2018

Ампир V, Довлатов и Энский Робинзон: 50 российских фильмов 2018 года

5 января 2018

Кирилл Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

Вчера

Владимир Мединский назвал главную составляющую успехов отечественного кино

13 мая

Главное сегодня

«Дылда» Кантемира Балагова: Женское лицо войны

Сегодня

Нил Гейман отстоял появление персонажа Терри Пратчетта в сериале «Благие знамения»

Сегодня

Тайка Вайтити сравнил Гитлера в «Кролике Джоджо» с 10-летним усатым ребенком

Сегодня

Джеймс Ганн об увольнении со «Стражей Галактики 3»: «Я никого не виню»

Сегодня

Тест: Покемон или IKEA?

Вчера

Фанаты создали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Сегодня

«Отверженные» Ладжа Ли: Гюго нашего времени и мигранты

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании