Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»

«Дылда» — вторая полнометражная работа 27-летнего режиссера Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Его дебют, драма «Теснота», участвовал в каннской конкурсной программе «Особый взгляд» в 2017 году и был удостоен приза FIPRESCI. В 2019-м Балагов вернулся на Лазурный Берег. «Дылда» вошла в программу «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля.

«Дылда» рассказывает о двух молодых женщинах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстраивать на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри.

Первый постер:

«Фильм Балагова — драма, погруженная в человеческую психологию. Меня поражает смелость, с которой Кантемир исследует пограничные состояния человека», — отметил продюсер картины Александр Роднянский.

Кинокомпания «Пионер» выпустит фильм в прокат 20 июня.