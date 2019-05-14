Первый кадр из 5-го сезона «Черного зеркала»: Неожиданный кроссовер DC и Marvel

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Entertainment Weekly поделился первым кадром из пятого сезона сериала-антологии «Черное зеркало». На нем представлены Яхья Абдул-Матин II из блокбастера «Аквамен» и Энтони Маки, известный про роли Сокола в фильмах Marvel. «Это кроссовер Marvel/DC, которого никто не ожидал», — заметил по поводу эпизода Чарли Брукер, создатель антологии. Какие-либо подробности о сюжете серии отсутствуют.

После выхода интерактивного телефильма «Черное зеркало: Брандашмыг»  Брукер начал работу над пятым сезоном сериала. На данный момент неизвестно, когда продолжение увидит свет и каких технологических проблем автор коснется в этот раз.

Антология «Черное зеркало» стартовала на британском телевидении в декабре 2011 года. Сквозная тема проекта — бесконтрольное влияние информационных технологий на человеческие отношения. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе.

Источник: EW

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