«Колокола» стали самым просматриваемым эпизодом «Игры престолов»

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Пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» — «Колокола» — установил рекорд для HBO: предпоследняя серия привлекла 12,5 миллиона зрителей. Это на 6% выше показателей четвертой серии и лучший результат среди всех проектов HBO за всю историю кабельного канала. Если прибавить просмотры платформ HBO GO и HBO Now, то эта цифра вырастает до 18,4 миллиона.

Ранее самым просматриваемым эпизодом был третий, «Долгая ночь». Решающую битву между армиями живых и мертвых посмотрело 12,2 миллиона зрителей. «Колокола» превысили этот показатель на 2,3%.

19 мая выйдет заключительный эпизод «Игры престолов», после чего станет известна судьба Вестероса и того, кто в итоге займет Железный трон.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Deadline

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