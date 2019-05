Ушла из жизни актриса Дорис Дэй

В Калифорнии на 98-м году жизни скончалась актриса Дорис Дэй, звезда «золотого века» Голливуда, известная по фильмам «Человек, который слишком много знал» и «Телефон пополам». Как сообщает BBC, Дэй умерла в окружении родных и близких.

Дэй, урожденная Каппельхоф, появилась на свет 3 апреля 1922 года в городке Эванстон, в семье учителя музыки и дирижера хора. С детских лет у нее был большой интерес к танцам и, решив заниматься ими профессионально, начала ходить в местную танцевальную школу. Об этом карьере пришлось забыть после автокатастрофы, в которой она получила перелом ноги.

Во время лечения она увлеклась пением и вскоре начала выступать публично при оркестре Барни Рэппа, который и посоветовал ей взять псевдоним. Так Дорис Каппельхоф стала Дорис Дэй.

В 1948 году дебютировала в кино с картиной «Роман в открытом море». На следующий года она появилась еще в двух фильмах, которые и сделали Дэй узнаваемой и популярной. В последующие годы актриса активно снималась, параллельно не забывая о карьере певицы — она регулярно выпускала песни для своих проектов.

Постепенно в фильмографии Дэй начали появляться и драматические роли. В 1955-м она снялась в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал». Картине она исполняет знаменитую песню «Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)».

В конце 1950-х популярность Дэй пошла на убыль. Проекты с участием актрисы продолжали получать теплые отзывы критиков и пользоваться спросом у зрителей, но былого триумфа уже не было.

В 1968 году вышел последний фильм с ее участием — «Шестеро под одной крышей». После заката кинокарьеры Дэй оказалась на телевидении с комедийной передачей «Шоу Дорис Дэй», просуществовавшей до 1973 года.

Большую часть своей жизни Дэй посвятила себя защите животных. Она критиковала звезд, носящих меха, продвигала свои предложения по защите животных в Конгресс, а также обращалась с предложениями поправок в законодательство к президентам Рональду Рейгану и Биллу Клинтону.