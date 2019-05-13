Владимир Мединский назвал главную составляющую успехов отечественного кино

Министр культуры России Владимир Мединский написал для РИА «Новости» авторскую колонку об успехах современного российского кинематографа. Глава ведомства считает, что в индустрии наметился очевидный качественный рост, и похвалил российские проекты за успешную борьбу с «глобальным Голливудом».

«Главная составляющая успехов отечественного кино — это очевидный качественный рост, — пишет министр. — У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно. Именно поэтому я говорю не об отдельных удачах, а о высоком качестве отрасли как таковой. И как раз это высокое качество подтверждается и количественными показателями, и откликами зрителей».

Чиновник отметил, что в условиях жестокой рыночной конкуренции со стороны Голливуда отечественной киноиндустрии все равно удается расти и добиваться успехов. По его словам, с 2012 года количество зрителей российских фильмов выросло с 28,7 миллиона до 57,9 миллиона, то есть более чем в два раза.

Мединский признал, что качественному росту отчасти помогла поддержка со стороны государства, и выделил, какие именно проекты пользуются приоритетом. Кроме картин, продвигающих историко-культурные ценности, сделан упор на героико-историческую тематику.

«Министерство культуры с особой тщательностью и с особым приоритетом начиная с 2012 года стимулировало фильмы на героико-историческую тематику, вплоть до „ручного регулирования“, — пишет чиновник. — Мы были убеждены, что это беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино, даст мощный импульс творческому развитию отрасли».

Глава ведомства считает, что кинематографистам стоит чаще обращаться к истории России. «Там не нужно ничего придумывать — ни фактов, ни досужих осмыслений. Наша история — это такая быль, что любая сказка обзавидуется. Все сделано до нас, только пользуйтесь», — добавил он.

«Сегодняшние рекорды нашего кино показывают, что эта сознательная политика себя оправдала, что российская киноиндустрия обладает впечатляющим творческим и производственным потенциалом, достойным образцов нашего великого прошлого, — написал в заключение министр. — А нынешние рекордные показатели, убежден, не последнее слово нашего кинематографа. До 100% еще далеко».

Источник: РИА «Новости»