Питер Джексон дважды отказался снимать «Аквамена»

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон рассказал в беседе с журналом Empire, что бывший глава студии Warner Bros. Кевин Цудзихара дважды предлагал ему взяться за экранизацию комиксов об Аквамене. Постановщик оба раза отказался, так как его совершенно не интересуют супергерои.

«Он сказал: „Ты фанат Аквамена?“ Я сказал: „Нет“, — вспоминает Джексон. — Шесть месяцев спустя: „Питер, а ты фанат Аквамена?“ Я говорю: „Нет, Кевин, я тебе это уже говорил“. Я не фанат супергероев. Я читал „Тинтина“. Понимаете, кино — очень тяжелое дело. И я хочу делать только то, к чему у меня сердце лежит».

Последний игровой фильм Джексона — третья часть трилогии «Хоббит». После этого режиссер полностью переключился на документальное кино. Он снял картину о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше», а сейчас работает над лентой о создании альбома «Let It Be» группы The Beatles.

«Я не планирую еще год или два браться за игровое кино», — признался Джексон.

В итоге «Аквамена» поставил режиссер хорроров Джеймс Ван. Картина стала настоящим хитом. При бюджете в 160 млн долларов мировая касса проекта составила 1,14 млрд долларов. Студия моментально запустила в производство продолжение и спин-офф с участием глубоководных монстров.

Источник: Empire

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.