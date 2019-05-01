Мэл Гибсон в роли Санта-Клауса и еще 14 новостей прошедших дней

Майкл Рукер может сыграть Короля Акул в новом «Отряде самоубийц»

Актер ведет переговоры относительно роли гуманоидной акулы. Обладатель огромных челюстей и силы, Король Акул считает себя сыном Бога Акул, хотя другие склонны верить, что его появление — результат странной мутации. Джеймс Ганн поставит картину по собственному сценарию. Фильм станет перезапуском истории о суперзлодеях на службе правительства.

Источник: The Wrap

Канал Fox продлил сериал «Орвилл» на третий сезон

«Орвилл» — своего рода неофициальный ремейк классического «Звездного пути», где к драме подмешали толику юмора Сета МакФарлейна. Команда исследовательского судна летает по Вселенной, помогает колониям, изучает загадки космоса, сражается с агрессивной инопланетной расой и в каждой серии разбирается с новой проблемой.

Источник: Deadline

Мэл Гибсон сыграет Санту в фильме «Толстяк» и снимется в боевике «Сила природы»

В черной экшен-комедии актер появится в роли грубого, нетипичного Санта-Клауса, который пытается удержать на плаву загибающийся бизнес. Тем временем 12-летний Билли, получивший в подарок кусок угля, нанимает киллера, чтобы убить Санту.

Во втором проекте он сыграет отставного детектива полиции. Во время урагана он вместе с остальными жильцами оказывается запертым в многоэтажном здании. Но это только начало проблем: в том же доме группа опасных преступников планирует провернуть ограбление.

Источник: Deadline 1/2

Netflix выпустит интерактивный эпизод сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Специальная серия выйдет в 2020 году. Зрители смогут выбирать, как прозвучат шутки, как будут вести себя герои и как будет развиваться сюжет. Соавтор сериала Тина Фей считает, что интерактивный формат идеально подходит «Кимми Шмидт».

Источник: Deadline

Сторм Рейд снимется в ремейке «Человека-невидимки»

Основанный на романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение неоднократно экранизировали. О сюжете нового фильма пока ничего не известно. Главную роль исполнит Элизабет Мосс. Ли Уоннелл напишет сценарий и поставит ремейк.

Источник: Deadline

Итан Хоук экранизирует драму Теннесси Уильямса «Кэмино Риэл»

Действие пьесы разворачивается в небольшом полузаброшенном испаноязычном городке, на главной площади которого и происходят основные события. Все произведение пропитано ощущением сюрреализма, а герои сталкиваются со странными и необъяснимыми событиями. Главную роль в адаптации исполнит Жюльет Бинош.

Источник: Deadline

Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд снимутся в фильме «Глаза Тэмми Фэй»

Основанная на одноименной документальной картине 2000 года, лента расскажет о стремительном взлете, падении и раскаянии телеевангелистов Тэмми Фэй и Джимма Беккеров, которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они смогли выстроить вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действия соперников. Майкл Шоуолтер поставит картину.

Источник: Variety

Саймон Пегг снимется в триллере «Бекки»

13-летняя Лулу Уилсон сыграет девочку, которая после смерти матери вместе с отцом приезжает отдохнуть в дом у озера. К несчастью для них, именно в этот момент группа беглых преступников под предводительством безжалостного Доминика (Пегг) решает укрыться в загородном домике. Постановщики проекта — Джонатан Милотт и Кэри Мернион.

Источник: Deadline

Бен Фостер дебютирует в режиссуре с адаптацией Уильяма Берроуза

Фильм расскажет о любовном треугольнике между Берроузом, его второй женой и музой Джоан Воллмер и американцем-экспатом Аллертоном, чье появление переворачивает их жизни с ног на голову. Сюжет основан на письмах и ранних работах писателя. Вместе с Фостером, который исполнит главную роль, в картине снимутся Кристен Стюарт и Том Глинн-Карни.

Источник: Deadline

Лиам Нисон сыграет главную роль в боевике «Ополценец»

В центре сюжета — ветеран войны во Вьетнаме, неожиданно для себя ставший защитником мальчика, до которого хочет добраться картель. Роберт Лоренц занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Томми Ли Джонс, Роберт Де Ниро и Морган Фриман снимутся в фильме «Обратная тропа»

Де Ниро сыграет Макса Барбера, задолжавшего крупную сумму денег местному гангстеру (Фриман). Чтобы спасти свою шкуру, он придумывает аферу со страховкой — нанимает давно спившегося и всеми забытого киноковбоя Дюка Монтану (Джонс), чтобы снять его в своем вестерне. Барбер рассчитывает убить свою звезду в первый же день, однако Дюк, настроенный исправить прошлые ошибки, выводит все предприятие на совершенно новый уровень. Джордж Галло поставит картину — ремейк одноименного фильма 1982 года.

Источник: Deadline

Брюс Уиллис исполнит главную роль в триллере «Длинная ночь»

В центре сюжета — потерявший медицинскую лицензию доктор, в дом которого врываются два преступника. В ходе неудачного ограбления одного из них подстрелили, и теперь он должен его спасти. Но доктор понимает, что больше не способен этого сделать, так что ему предстоит найти другой способ спасти свою семью. Постановщик — Мэтт Эскандари.

Источник: Deadline

Рассел Кроу снимется в остросюжетном фильме «Неуравновешенный»

Картина рассказывает историю женщины, для которой обычная поездка обернулась настоящим кошмаром. Не поделив дорогу с другим водителем, она и не подозревает, что столкнулась с опасным психопатом (Кроу). Деррик Борте поставит фильм.

Источник: Deadline

Крис Пайн получил роль в боевике «Жестокость действий»

Джеймс Рид, бывший военный, присоединяется к организации наемников, чтобы прокормить семью. Первое же задание заканчивается провалом: он оказывается совершенно один в Восточной Европе, и за ним начинается полноценная охота. Рид должен выжить, выбраться домой и выяснить, кто и зачем его предал. Тарик Салех занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline