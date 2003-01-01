Американский бокс-офис: «Мстители» подобрались к «Аватару»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 10 по 12 мая. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Мстители: Финал» (3-я неделя), 63 млн долларов (-57,2%), 4662 кинотеатра

«Мстители» продолжают свой чемпионский забег и даже на третьей неделе проката собрали больше, чем любой другой американский релиз. «Финал» все ближе к абсолютным кассовым рекордам. В эти выходные он вошел в тройку лидеров, обойдя два других фильма Marvel («Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера»). Впереди супергеройского суперфильма только «Аватар» (760 миллионов) и «Звездные войны: Пробуждение Силы» (936 миллионов). Причем до «Аватара» уже практически рукой подать: общие сборы «Мстители: Финал» уже 723 млн долларов.

А по результатам мирового проката фильм уже обошел «Титаник». Джеймс Кэмерон поздравил Disney картинкой с тонущим кораблем, но его же «Аватар» пока впереди — 2,788 млрд долларов против 2,485 миллиарда у «Мстителей». Предстоит напряженная гонка. Интересно, что три последних рекордсмена по цифрам мирового проката («Аватар», «Титаник», «Звездные войны») были сняты по оригинальным сюжетам, но, если в эпоху франшиз это изменится, будет логично.

2. «Покемон. Детектив Пикачу» (1-я неделя), 58 млн долларов, 4202 кинотеатра

В Голливуде уже подустали говорить о «Мстителях», поэтому самым обсуждаемым фильмом уик-энда оказался «Детектив Пикачу», занявший вторую строчку. Впрочем, и до первого места ему не хватило совсем немного. На студии Warner Brothers результат считают большим успехом, и повод для гордости действительно есть: ни одной экранизации видеоигры до сих пор не удавалось сделать такую кассу в первый уик-энд (у многих «Покемоны» ассоциируются в первую очередь с анимационным сериалом, но франшиза начиналась как игра). Предыдущий рекорд держался 18 лет, со времен «Лары Крофт» 2001 года, которая получила на старте 47,7 миллиона.

Фильм, в котором самого популярного покемона поселили в футуристический нуар и наградили голосом Райана Рейнольдса, хорошо продуман и подан. Зрителям совершенно не обязательно быть поклонниками франшизы, чтобы оценить картину. В этом велика заслуга сценаристов, написавших для Пикачу реплики, и Рейнольдса, который их озвучил. Умильного героя превратили в обаятельного саркастичного остряка. Зрители оценивают «Детектива Пикачу» на A-, критики более сдержаны, но скорее благожелательны (62% на Rotten Tomatoes).

Не могла не отразиться на сборах и популярность вселенной «Покемонов». Все же фильм принадлежит к самой прибыльной франшизе мира. У игры для смартфонов «Pokemon Go», которая была на пике популярности три года назад, сейчас насчитывается полтора миллиарда скачиваний. Поэтому у «Детектива Пикачу» огромный потенциал не только в Америке, но и за ее пределами. И действительно, в остальном мире фильм собрал на старте 112 млн долларов.

3. «Отпетые мошенницы» (1-я неделя), 13,5 млн долларов, 3007 кинотеатров

В воскресенье отмечался День матери, поэтому неудивительно, что в прокат в Америке вышли сразу две комедии о женщинах. Более успешной оказался ремейк «Отпетых мошенников», в котором роли Стива Мартина и Майкла Кейна перешли к Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй. Другие фильмы, сделанные по тому же принципу женского ремейка («Охотницы за привидениями» и «8 подруг Оушена»), стартовали с гораздо более высоких цифр, но «Отпетые мошенницы» — скромное кино, непритязательная комедия о брачных аферистках. У фильма плохая критика («томатометр» показывает 16%) и не самые высокие зрительские оценки (B- на CinemaScore), но для комедий это не очень важно.

Можно ожидать, что итоговый результат «Мошенниц» будет примерно в 3,5 раза выше сборов первого уик-энда. Такая динамика была у предыдущей комедии с Уилсон — пародийного ромкома «Ну разве не романтично?». При этом «Отпетые мошенницы» должны собрать больше за границей. Уже сейчас в 27 странах фильм заработал 27 млн долларов.

4. «Незваный гость» (2-я неделя), 6,6 млн долларов (-39,2%), 2222 кинотеатра

Достойный результат второй недели — у «Незваного гостя». Ожидалось, что этот довольно проходной триллер быстро потеряет позиции, но сборы снизились всего на 39%. Фильм Деона Тейлора собрал в США и Канаде уже 21 миллион при бюджете всего в 5 миллионов.

5. «Та еще парочка» (2-я неделя), 6,1 млн долларов (-37,1%), 3230 кинотеатров

Все сказанное о результатах «Незваного гостя» относится и к романтической комедии с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон. Старт на прошлой неделе не был блестящим, но фильм удержал внимание публики и остался в первой пятерке, что уже неплохо. Сейчас его американские сборы — чуть ниже 20 миллионов.

6. «Помпошки» (1-я неделя), 5,1 млн долларов, 2750 кинотеатров

Как и «Отпетые мошенницы», «Помпошки» выпущены в эти даты с расчетом на День матери, но оказались проигравшими в соревновании. Фильм снят в специфическом жанре пенсионерской комедии и по замыслу близок к прошлогоднему «Книжному клубу»: группа немолодых женщин во главе с Дайан Китон занимается неожиданными для своего возраста вещами, а именно организуется в группу чирлидерш. Почти треть зрителей (29%) — женщины старше 55 лет, а лучшие сборы у фильма были во Флориде, куда переезжают многие американцы на пенсии.

Но и целевая аудитория в основном не дошла до кинотеатров. «Книжный клуб» в первый уик-энд собрал 12,5 миллиона при еще более высокой доле немолодых зрительниц (около 50% публики были женщинами за 50). Аналитики винят неудачную рекламную кампанию, в которую вложили недостаточно средств и проводили в основном онлайн, что в случае с фильмами для пожилых зрителей работает не очень. «Помпошки» — второй подряд провал для студии STX. На прошлой неделе их мультфильм «UglyDolls» начал прокат с очень печальных цифр.

7. «UglyDolls. Куклы с характером» (2-я неделя), 3,9 млн долларов (-54,4%), 3652 кинотеатра

Да и на этой неделе набрать обороты в прокате куклам не удалось. Меньше 4 миллионов во второй уик-энд после неудачного старта, и после 10 дней в кинотеатрах у мультфильма всего лишь 14 миллионов.

8. «Прорыв» (4-я неделя), 2,5 млн долларов (-36,9%), 1902 кинотеатра (-982)

«Прорыву» не зря предсказывали долгую жизнь в прокате: независимая драма с религиозным содержанием предназначена в основном для взрослых зрителей. Часто это семейные люди, у которых меньше свободного времени, чем у более молодой публики, так что многие не добираются до кинотеатров в первый же уик-энд. «Прорыв» в прокате уже четвертую неделю и к настоящему времени собрал 37 млн долларов.

9. «Толкин» (1-я неделя), 2,2 млн долларов, 1495 кинотеатров

Биографическое кино не относится к прибыльным жанрам. Обычно байопики могут собрать какие-то деньги только при условии хорошей прессы и номинаций на премии (которые, впрочем, у ЖЗЛ-фильмов бывают часто). Арт-прокатчик Fox Searchlight, для которого «Толкин» стал первым релизом после сделки с Disney, этих преимуществ не имел (на Rotten Tomatoes положительных отзывов 48%, сезон наград еще далеко), но почему-то решился на широкий прокат. Возможно, дистрибьюторы полагали, что кассу могут сделать имя автора «Властелина колец» и Николас Холт в роли писателя. Этого не произошло, и «Толкин» остался на девятой строчке с удручающей для первой недели наработкой на копию — всего 1440 долларов с кинотеатра.

10. «Капитан Марвел» (10-я неделя), 1,8 млн долларов (-57,7%)

«Капитан Марвел» провела в первой десятке больше двух месяцев, собрала 423 миллиона в Америке и 1,123 миллиарда в мире, помогла раскрутить супергеройскую сборную «Мстителей» и покидает рейтинг с чувством выполненного долга.

В следующие выходные нас ждет «Джон Уик 3». Очередная глава боевой франшизы с Киану Ривзом в Америке выйдет в 3600 кинотеатрах. В 3200 залах будут показывать «Собачью жизнь 2», сиквел семейного фильма о ретривере и его хозяевах. Третий широкий релиз недели — мелодрама «Солнце тоже звезда», которая выйдет в 2100 кинотеатрах.