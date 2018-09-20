Съемки «Бонда 25» стартовали без готового сценария

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Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к производству, на съемочной площадке 25-го фильма о Джеймсе Бонде до сих пор нет законченного сценария. Работа над картиной началась 28 апреля, но режиссер Кэри Фукунага, исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж продолжают переписывать текст.

«Они пишут поверх правок, поверх других правок», — уточняет источник касательно участия Уоллер-Бридж, которую пригласили доработать сценарий.

«Дэниэл пишет. Кэри пишет, — продолжает инсайдер. — Съемочная группа считает, что они работают над отлаженным бардаком».

«У них есть набросок сюжета, но диалоги пишутся в последний момент. Кино так не снимают. Наверное, они разберутся в монтажной. Фильмы в любом случае там и создаются. Но разумно было предположить, что „Бонд“ будет более собранным».

«Бонд 25» практически с самого начала столкнулся с проблемами. Сперва режиссерское кресло проекта оставил Дэнни Бойл, у которого начался конфликт с Крэйгом и продюсерами. Его заменил Фукунага. От сценария Бойла отказались и вернулись к оригинальному тексту Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда, ветеранов франшизы. В феврале Скотта З. Бёрнса пригласили переработать сценарий. После него к работе над картиной подключилась Уоллер-Бридж.

Съемки фильма пройдут на студии Pinewood в Великобритании, в Лондоне, Италии, Норвегии и на Ямайке.

В «Бонде 25» снимутся Рами Малик, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Рори Киннер, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт, Билли Магнуссен, Ана Де Армас, Дали Бенссалах, Давид Денсик и Лашана Линч.

Источник: Daily Mail

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