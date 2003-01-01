Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV

В Лондоне состоялась 65-я церемония вручения телевизионной премии BAFTA TV. Главный приз в 2019 году достался истории одержимости и странной привязанности между убийцей и женщиной, которая пытается ее остановить — сериалу «Убивая Еву». Джоди Комер, исполнительницу роли безжалостной Вилланель, отметили в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Среди актеров премия досталась Бенедикту Камбербэтчу, сыгравшему главную роль в «Патрике Мелроузе», который взял приз как лучший мини-сериал. Лучшим телефильмом назвали драму «Убитый собственным долгом».

Список основных лауреатов и номинантов BAFTA TV выглядит так: