Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV

В Лондоне состоялась 65-я церемония вручения телевизионной премии BAFTA TV. Главный приз в 2019 году достался истории одержимости и странной привязанности между убийцей и женщиной, которая пытается ее остановить — сериалу «Убивая Еву». Джоди Комер, исполнительницу роли безжалостной Вилланель, отметили в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».
Среди актеров премия досталась Бенедикту Камбербэтчу, сыгравшему главную роль в «Патрике Мелроузе», который взял приз как лучший мини-сериал. Лучшим телефильмом назвали драму «Убитый собственным долгом».
Список основных лауреатов и номинантов BAFTA TV выглядит так:
Лучший драматический сериал
Лучший мини-сериал
Международный проект
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в драматическом сериале
Бенедикт Камбербэтч — «Патрик Мелроуз»
Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Чэнс Пердомо — «Убитый собственным долгом»
Лусиан Мсамати — «Кири»
Лучший актриса в драматическом сериале
Джоди Комер — «Убивая Еву»
Сандра О — «Убивая Еву»
Рут Уилсон — «Миссис Уилсон»
Кили Хоуз — «Телохранитель»
Лучший актер второго плана
Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
Стивен Грэм — «Спаси меня»
Ким Бодния — «Убивая Еву»
Алекс Дженнингс — «Незабытый»
Лучшая актриса второго плана
Фиона Шоу — «Убивая Еву»
Кили Хоуз — «Миссис Уилсон»
Билли Пайпер — «Соучастник»
Моника Долан — «Чрезвычайно английский скандал»
Лучший актер в комедийной программе
Стив Пембертон — «Внутри девятого номера»
Джэми Деметриу — «Стас все сдает»
Питер Муллан — «Мама»
Алекс МакКуин — «Навеки Салли»
Лучшая актриса в комедийной программе
Джессика Хайнс — «Опять она»
Дэйзи Мэй Купер — «Эта страна»
Джулия Дэвис — «Навеки Салли»
Лесли Мэнвилл — «Мама»
Лучший телефильм
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