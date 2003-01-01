Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV

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В Лондоне состоялась 65-я церемония вручения телевизионной премии BAFTA TV. Главный приз в 2019 году достался истории одержимости и странной привязанности между убийцей и женщиной, которая пытается ее остановить — сериалу «Убивая Еву». Джоди Комер, исполнительницу роли безжалостной Вилланель, отметили в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Среди актеров премия досталась Бенедикту Камбербэтчу, сыгравшему главную роль в «Патрике Мелроузе», который взял приз как лучший мини-сериал. Лучшим телефильмом назвали драму «Убитый собственным долгом».

Список основных лауреатов и номинантов BAFTA TV выглядит так:

Лучший драматический сериал

«Убивая Еву»
«Телохранитель»
«Спаси меня»
«Информатор»

Лучший мини-сериал

«Патрик Мелроуз»
«Чрезвычайно английский скандал»
«Кири»
«Миссис Уилсон»

Международный проект

«Наследники»
«Рассказ служанки»
«Четвертая власть»
«54 часа»

Лучший комедийный сериал

«Навеки Салли»
«Девчонки из Дерри»
«Мама»
«Стас все сдает»

Лучший актер в драматическом сериале

Бенедикт Камбербэтч — «Патрик Мелроуз»
Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Чэнс Пердомо — «Убитый собственным долгом»
Лусиан Мсамати — «Кири»

Лучший актриса в драматическом сериале

Джоди Комер — «Убивая Еву»
Сандра О — «Убивая Еву»
Рут Уилсон — «Миссис Уилсон»
Кили Хоуз — «Телохранитель»

Лучший актер второго плана

Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
Стивен Грэм — «Спаси меня»
Ким Бодния — «Убивая Еву»
Алекс Дженнингс — «Незабытый»

Лучшая актриса второго плана

Фиона Шоу — «Убивая Еву»
Кили Хоуз — «Миссис Уилсон»
Билли Пайпер — «Соучастник»
Моника Долан — «Чрезвычайно английский скандал»

Лучший актер в комедийной программе

Стив Пембертон — «Внутри девятого номера»
Джэми Деметриу — «Стас все сдает»
Питер Муллан — «Мама»
Алекс МакКуин — «Навеки Салли»

Лучшая актриса в комедийной программе

Джессика Хайнс — «Опять она»
Дэйзи Мэй Купер — «Эта страна»
Джулия Дэвис — «Навеки Салли»
Лесли Мэнвилл — «Мама»

Лучший телефильм

«Убитый собственным долгом»
«Черное зеркало: Брандашмыг»
«Забота»
«Сквозь врата»

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