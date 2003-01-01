Последние серии: Какие сериалы закрылись в 2019 году

На американском телевидении прошли обновления и чистки: телеканалы посмотрели на показатели и решили, какие сериалы будут существовать дальше, а какие пришла пора закрывать. В этом году под нож попало 11 проектов-новичков, продержавшихся на ТВ лишь один сезон.

В 2018-м основные телеканалы закрыли несколько интересных проектов, но в этом году отмены коснулись по большей части малоизвестных сериалов. В основной своей массе именно комедии не смогли привлечь зрителя. Среди долгожителей — «Жизнь в деталях», просуществовавшая четыре сезона, и многосерийный ремейк «Смертельного оружия», продержавшийся три сезона.

Несколько популярных сериалов в 2019 году подошли к своему логичному завершению без преждевременного закрытия. Свет уже увидел финальный эпизод «Готэма», а «Игра престолов» завершится 19 мая. Четвертый сезон «Проповедника», стартующий 4 августа, станет для проекта заключительным, как и седьмой сезон для «Элементарно». На CW к концу подходят сериалы «Я — зомби» и «Девственница», а «Чокнутая бывшая» закончилась 5 апреля на четвертом сезоне.

Так выглядит список закрытых проектов:

Канал ABC

«Виски Кавалер», один сезон

«Детки в порядке», один сезон

«Для людей», два сезона

«Правосудие», один сезон

«Просто нет слов», три сезона

«Разделение вместе», два сезона

Канал CBS

«Жизнь в деталях», четыре сезона

«Мерфи Браун», один сезон

«Семья», один сезон

«Счастливы вместе», один сезон

Канал Fox

«Доказанная невиновность», один сезон

«Крутые ребята», один сезон

«Одаренные», два сезона

«Перерождение», один сезон

«Рел», один сезон

«Смертельное оружие», три сезона

Канал NBC

«Мне плохо», один сезон

Многие сериалы, включая закрытые, можно посмотреть по подписке в онлайн-кинотеатре КиноПоиска.

Источник: Variety