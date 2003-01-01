Тизер финальной серии «Игры престолов»: Заключительная глава

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«Игра престолов» близится к завершению. Остался лишь один эпизод, после чего станет понятна судьба всего Вестероса. Ролик серии показывает будущие события в общих чертах, но даже из него понятно, что Дейенерис займет Железный трон. Вопрос остается в другом: как долго она на нем просидит и насколько надежна власть страха.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

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