Иногда они возвращаются: Первый трейлер «Оно 2»

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Клоун Пеннивайз снова в деле. Герои, победившие его в 1980-х, выросли, но им пришлось вернуться в родной город, чтобы противостоят злу.В первом трейлере мы видим взрослую героиню Софии Лиллис, которая возвращается в родной дом и встречает там жуткую старушку, дочку Пеннивайза. Мурашки по коже от этой сцены!

«Оно», ставшее хитом в 2017 году, получило продолжение: злобного клоуна вновь сыграл Билл Скарсгард, а вот повзрослевшими ребятами, разумеется, стали другие актеры: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Хавьер Ботет и Джей Райан. В фильме также появится Ксавье Долан — кого он сыграл, пока не уточняется. В режиссерском кресле вновь сидит Андрес Мускетти.

Оригинальный ролик:

В российский прокат «Оно 2» выходит 5 сентября 2019 года.

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