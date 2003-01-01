Трейлер сериала «Хранители»: А часики-то тикают

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Создатель «Остаться в живых» и «Оставленных» Дэймон Линделоф взялся за эпохальный комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители». Но вместо прямой адаптации, как было в случае фильма Зака Снайдера, решил сделать свою историю в том же мире, где действуют те же законы. Супергерои здесь — странные личности, скрывающие лица за масками. Они вроде должны стоять на защите добра, но на деле все не так однозначно.

Сюжет сериала не раскрывается. Даже ролик не дает четких ответов. Сам Линделоф говорил, что его не интересует обычная экранизация. Вместо этого шоураннер планирует переработать идеи Мура и Гибсона и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы.

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