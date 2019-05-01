Роланд Эммерих снимет фильм о падении Луны и еще 18 событий дня

Крис Хемсворт и Тиффани Хэддиш снимутся в экшен-комедии «Глубоко под прикрытием»

Хемсворт сыграет полицейского под прикрытием, внедрившегося в труппу австралийских стриптизеров, подозреваемых в серии ограблений казино. Параллельно с Хемсвортом тем же расследованием занимается героиня Хэддиш, которую не радуют его методы.

Источник: THR

Роланд Эммерих вновь взялся за фантастический проект «Падение Луны»

По сюжету картины таинственная сила сорвала Луну с орбиты Земли. Теперь спутник рискует уничтожить всю жизнь на планете, так что группа астронавтов в надежде исправить положение направляется к нему. Но сперва им придется столкнуться с загадочной и непостижимой силой, чье появление заставит людей переосмыслить свои знания о Вселенной и себе самих. Эммерих написал сценарий фильма и займет режиссерское кресло проекта.

Источник: The Wrap

Владимир Мединский прокомментировал выход в российский прокат фильма «Курск»

«Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона „Курск“. Хотя ряд экспертов призывали этого не делать, — говорит министр культуры. — Это кино о гибели АПЛ „Курск“ в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 1990-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».

Мединский добавил, что министерство не намерено повторять ошибки советского агитпропа и запрещать «Курск» к показу в российских кинотеатрах. На вопрос о правдивости показанного в картине глава ведомства ответил: «Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж „творцам“ без них?»

Источник: ТАСС

Фото со съемок фильма «Мстители: Финал»

Режиссер Джо Руссо показывает Крису Хемсворту, как правильно использовать Гром-секиру.

«День первый, тренируемся целиться в голову», — написал постановщик под фото.

Ричард Мэдден может сняться в «Вечных» студии Marvel

Сейчас актер ведет переговоры со студией. Мэддену предлагают исполнить роль Икара, лидера Вечных, обладателя широкого спектра суперспособностей — от сверхсилы и полета до неуязвимости и управления космической энергией. Вечные — раса суперлюдей, ответвление привычного эволюционного процесса, появившееся на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов могущественных целестиалов. На протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, взяв на себя роль богов. В фильме снимаются Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани и Ма Дон-сок. Режиссерское кресло проекта занимает Хлоя Чжао.

Источник: Deadline

Чедвик Боузман сыграет чернокожего самурая в фильме «Ясуке»

Основанная на жизни реально существовавшего человека, эта картина расскажет об уроженце Восточной Африки, ставшем рабом иезуитских миссионеров. Вместе с ними он прибыл в Японию XVI века, где привлек внимание Нобунаги, военно-политического лидера, пытавшегося объединить страну. Между ним и первым чернокожим в Японии завязалась дружба, в результате чего бывший раб получил имя Ясуке, а также меч и звание самурая.

Источник: Deadline

Постер фильма «Солнцестояние»

Группа американских туристов отправляется в летний отпуск. По пути они заезжают в шведскую деревеньку, жители которой проводят традиционный сезонный обряд. Недавняя смерть родителей одного из героев заставляет чувствовать страх перед этим скандинавским обычаем.

Второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» установил рекорд для студии Sony

За 24 часа ролик о новых приключениях Человека-паука посмотрели 135,2 миллиона раз. До этого рекорд Sony по просмотрам за сутки принадлежал первому тизеру «Вдали от дома» (130 миллионов просмотров). О самых просматриваемых трейлерах можно почитать здесь.

Источник: Deadline

Певец Алексей Чумаков озвучит джинна в русской версии «Аладдина»

«Мне категорически приятно, что мне доверили такую большую и определяющую роль джинна, которого сыграл просто уникальный и потрясающий Уилл Смит, — говорит Чумаков. — Для меня большая честь прикоснуться к этому волшебному миру, пусть даже только голосом и эмоциями».

«Тут есть юмор, отличные режиссерские решения, правильные ценности и море всего неожиданного, раскрашенного в неимоверно яркие цвета! — добавил певец. — А об актерской работе и говорить не приходится: Уилл Смит просто потрясающий в образе джинна. Не могу представить себе никого другого в этой роли».

Источник: Пресс-служба Disney

Рэйчел МакАдамс снимется с Уиллом Ферреллом в комедии «Евровидение»

Подробностей сюжета нет. Известно лишь, что картина расскажет о знаменитом международном конкурсе эстрадной песни. «Евровидение» остается одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. Конкурс во многом повлиял на популярность многих групп, включая музыкальные коллективы ABBA и «Чингисхан». Дэвид Добкин поставит картину.

Источник: Deadline

Бен Кингсли и Гай Пирс сыграют главные роли в боевике «Давно забытые герои»

Фильм повествует о наемнике из отряда особого назначения, которого вынуждают вновь взяться за оружие, чтобы выследить журналиста, замешанного в политическом скандале. Он собирает таких же старых бойцов, а противостоят им молодые коллеги. Сантьяго Манес Морено отвечает за постановку картины.

Источник: Variety

Тизер-постеры сериала «Болотная Тварь»

Экранизация одноименных комиксов DC, проект рассказывает о живом воплощении растительного мира, обитающем в болоте. Вместе с остальным миром сериал «Болотная Тварь» смогут эксклюзивно смотреть и подписчики КиноПоиска.

Кэти Янь поставит фильм о жизни китайских иммигрантов в Нью-Йорке 1990-х

Картина основана на коллекции короткометражек «Угрюмые сердца» (Sour Hearts). В центре сюжета — девочка, недавно переехавшая с родителями из Шанхая в Нью-Йорк. Ее глазами зрители увидят, как ее рабочая семья пытается вырваться из нищеты и как иммигрант чувствует себя в чужой стране.

Источник: Variety

Канал FX продлил сериал «Чем мы заняты в тени» на второй сезон

Основанный на вампирской комедии «Реальные упыри», сериал рассказывает о жизни американских вампиров, которые пытаются справиться со странностями современного мира. Вместе с обычными вампирами здесь появляется и новый вид — энергетический вампир, питающийся чужой жизненной силой и раздражением.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Бэтвумен»

Канал CW заказал производство полного сезона сериала о героине, сражающейся с преступностью на улицах Готэма. В исполнении Руби Роуз Бэтвумен впервые дебютировала на экране в телекроссовере Elseworlds.

Джейми Белл снимется в триллере о Второй мировой войне «Динамитная комната»

Фильм рассказывает о 12-летней Лидии, которая встречает посреди заброшенной английской деревни Хейдена, одетого в форму немецкого солдата. Как предвестник готовящего вторжения, он говорит Лидии, что теперь в стране новые порядки и она должна пойти с ним. Он не собирается убивать девочку, но без его разрешения она не должна покидать свой новый дом. Но правду ли говорит Хейден? Чего он хочет? Почему кажется таким знакомым? И откуда он знает ее имя? Оливер Блэкберн поставит картину.

Источник: Deadline

Мэгги Грейс получила роль в триллере «Происшествие на борту самолета 459»

Пассажиры межатлантического рейса обнаруживают на борту самолета человека, захваченного демоном. Жизни всех собравшихся находятся под угрозой, и теперь они должны понять, как выжить, не разбиться и не пасть жертвой сверхъестественного существа. Грейс сыграет психолога, которая оказалась на борту вместе с сыном и новым бойфрендом. Столкновение с необъяснимым заставит ее пересмотреть свои взгляды на мир. Кевин Гротерт снимает триллер.

Источник: Deadline

Маккензи Фой и Кейт Уинслет снимутся в экранизации «Черного Красавца»

«Черный Красавец» — история одноименного коня, события жизни которого, то радостные, то печальные, приводят его от безоблачного и беззаботного существования на мощеные булыжником улицы Лондона, где героя ждут самые разные встречи и испытания. Эшли Эйвис поставит фильм, основанный на романе Анны Сьюэлл.

Источник: THR

Джек Хьюстон и Камерон Бриттон сыграют главные роли во втором сезоне «Охоты на Унабомбера»

Продолжение криминальной антологии выйдет с подзаголовком «Одинокий волк» (Lone Wolf) и расскажет о взрыве во время концерта в Сентенниал-Олимпик-парк в 1996 году. Бриттон исполнит роль охранника Ричарда Джюэлла, который первым обнаружил взрывное устройство, но позже был обвинен как соучастник преступления. Хьюстон сыграет Эрика Рудольфа, реального террориста, подложившего бомбу и позже взорвавшего гей-клуб и две клиники проведения абортов.

Источник: Deadline

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