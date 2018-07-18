Instagram дня: Блистательный Джефф Голдблюм

СегодняОбсудить0

Джефф Голдблюм, звезда «Парка Юрского периода» и «Мухи», стал секс-символом в 1990-е, но за последние несколько лет прославился еще и как икона стиля (некоторые пользователи соцсетей даже называют его фэшн-папочкой). И вполне заслуженно!

Голдблюм ведет классный Instagram, в котором можно найти все что угодно: эпичные архивные фото, семейные снимки, фан-арт, рубашки с чудовищем Франкенштейна и отчеты с джазовых концертов (у актера есть собственная группа Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra, в которой он играет на фортепиано).

Также Голдблюм поддерживает теплые отношения со своими фанатами и каждый понедельник публикует под хештегом #mondayfanart рисунки, коллажи и даже очень странные мемы с собой.

По словам Голдблюма, он не ожидал, что в 60 лет станет фэшн-иконой для молодежи. «У меня не было такой цели, я не стремился к этому. Кто мог знать, что оно так обернется?» — рассказал актер изданию Dazed&Confused. В интервью он также упомянул, что у него есть любимый фильм, связанный с модой, — «Горькие слезы Петры фон Кант» Фассбиндера.

Смотрите также

В Лондоне поставили статую Джеффа Голдблюма

18 июля 2018

Челюсти юрского периода: Как снимали главный фильм о динозаврах

9 июня 2018

Собаки — об Уэсе Андерсоне: «Ему по-прежнему 11 лет»

1 мая 2018

Крис Хемсворт: «Каждый день мы ломали старое и пробовали новое»

2 ноября 2017

Главное сегодня

Драма полураспада: Каким получился сериал HBO «Чернобыль»

Сегодня

Что смотреть дома: «Чернобыль», «Амнезия» и «Балканский рубеж»

Сегодня

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 3-й и 4-й эпизоды финала «Игры престолов»

Вчера

Женщины на войне: Эволюция образа в 9 фильмах

Вчера

Тест: Угадай, чей кофе в кадре?

Вчера

Instagram дня: Блистательный Джефф Голдблюм

Сегодня

Трейлер сериала «Хранители»: А часики-то тикают

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании