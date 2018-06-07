Ушел из жизни композитор «Чародеев» Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист России, композитор Евгений Крылатов, автор музыки к «Приключениям Электроника», «Чародеям», «Гостье из будущего», серии мультфильмов «Простоквашино».

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сообщила ТАСС дочь композитора Мария Крылатова.

Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьве, Пермский край. После переезда в Мотовилиху учился в местной музыкальной школе, окончив которую поступил в Пермское музыкальное училище. С 1953-го по 1959-й обучался на двух факультетах Московской консерватории — по классу сочинения и по классу фортепиано.

После консерватории Крылов активно работал в драматическом театре, а его произведения начали звучать по радио. Он написал музыку к спектаклям из золотого фонда театрального репертуара: «Недоросль» и «Горе от ума» в Малом театре, «Ревизор» в Рижском театре русской драмы, «Ромео и Джульетта».

В конце 1969-го и в 1970-м широкую известно ему принесли композиции к мультфильмам «Умка» и «Дед Мороз и лето». После этого Крылатов начал регулярно сотрудничать с советскими кинематографистами и написал музыку к фильмам «С любимыми не расставайтесь», «Лиловый шар», «Достояние республики» и многим другим. Всего на счету Крылатова музыка к более чем 160 фильмам и мультфильмам.