Режиссеры «Мстители: Финал» рассказали о вырезанной сцене с Кэтрин Лэнгфорд

Осторожно: в тексте содержатся спойлеры к фильму «Мстители: Финал».

В октябре 2018 года стало известно, что звезда сериала «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд присоединилась к актерскому составу блокбастера «Мстители: Финал» в неизвестной роли. Фанаты начали строить предположения, кого сыграет актриса, но после выхода фильма многие обратили внимание, что Лэнгфорд там просто нет. Братья Руссо подтвердили, что она действительно снялась в картине, но в итоге ее сцену пришлось вырезать.

По словам Джо Руссо, Лэнгфорд должна была появиться в образе подросшей Морган Старк, дочери Тони. В первоначальной версии, воспользовавшись Камнями Бесконечности и уничтожив Таноса и его армию, Тони попадал в потусторонний мир, как было в «Войне бесконечности». Безумного титана там ждала маленькая Гамора, а Тони встречал взрослую дочь.

«Была идея, что Тони попадает в метафизический перевалочный пункт, где был Танос, когда щелкнул пальцами, — говорит Джо Руссо. — И там его ждала будущая версия его дочери. Мы показали сцену на тест-просмотрах, но она очень сильно запутала зрителей».

«Мы не почувствовали эмоциональной связи с его взрослой дочерью, — продолжает Энтони Руссо. — Не сработало. Не вызвало отклика на эмоциональном уровне, поэтому мы решили уйти от этой сцены».

«Будущая дочь прощала и отпускала его, — добавил Джо Руссо. — Идея была хорошая, но в конечном итоге просто лишняя в очень сложном фильме».

Осенью 2019-го зрители смогут увидеть Лэнгфорд в детективе Райана Джонсона «Ножи наголо».

Источник: Happy Sad Confused