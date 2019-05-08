Слух дня: В «Стражах Галактики 3» появятся создатель Ракеты и дочь Дракса

Согласно данным неизвестного, но достаточно достоверного источника в Twitter, в «Стражах Галактики 3» появится несколько новых классических персонажей комиксов: суперзлодей Высший Эволюционер (High Evolutionary), героиня Лунный Дракон (Moondragon) и Лилла (Lylla), возлюбленная Ракеты.

По информации Роджера Уорделла, Эволюционера представят в качестве создателя Ракеты, у которого по сюжету будет любовный интерес — созданная по похожему принципу выдра Лилла. Он также уточняет, что Питер Квилл и Небула станут в третьих «Стражах» ближе.

В фильме также должна появиться дочь Дракса, пережившая атаку Ронана. В комиксах, где Дракс на самом деле человек с Земли, она была спасена отцом Таноса, который превратил ее в Лунного Дракона, наделив мощными способностями к телекинезу и телепатии. Есть вероятность, что временной скачок в пять лет позволит Лунному Дракону стать частью киновселенной Marvel.

Стоит отметить, что никто не знает, откуда Уорделл берет информацию. Однако в декабре 2018 года он достаточно точно предсказал большинство сюжетных поворотов «Мстители: Финал», включая появление нескольких прошлых актеров франшизы. Так что в его словах, вероятно, есть доля правды.

Кроме «Стражей Галактики 3», у Уорделла есть информация и о сиквеле «Доктора Стрэнджа». Согласно другому твиту, Тильда Суинтон может вернуться в роли Древней, а среди новых персонажей упоминаются волшебник Джерико Драмм и Клеа — ученица и возлюбленная Стрэнджа, которая наполовину принадлежит к расе энергетических существ. Уорделл уточняет, что на роль Клеа авторы фильма ищут актрису азиатского происхождения. По словам Уорделла, в сиквеле Стрэндж вновь примерит желтые перчатки.

Сейчас информация Уорделла не более чем слухи, которые в итоге могут оказаться фальшивкой. «Стражи Галактики 3» и «Доктор Стрэндж 2» находятся на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности проектов отсутствуют.