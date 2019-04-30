Ролик со съемок «Мстители: Финал»: Крис Эванс радуется жизни

Судя по всему, все звезды блокбастера «Мстители: Финал» записали видео со съемок заключительной битвы и все это время держали их в тайне. Вслед за Крисом Праттом свой ролик в Instagram вывесила Элизабет Олсен. В кадр вновь попали Чедвик Боузман, Том Холланд, Шон Ганн, Пол Радд, Джереми Реннер и другие, включая Джо и Энтони Руссо. Крис Эванс остается Крисом Эвансом и машет камере, Крис Хемсворт напоминает, что телефоны на площадке запрещены, а Дон Чидл позирует. Также видно, что собственное видео снимает Тесса Томпсон.

Как и в случае с роликом от Пратта, все актеры в кадре готовятся к съемкам финальной битвы, где многочисленные герои киновселенной Marvel сойдутся в решающей схватке с Таносом и его армией.

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