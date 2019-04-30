Ролик со съемок «Мстители: Финал»: Крис Эванс радуется жизни

СегодняОбсудить0

Судя по всему, все звезды блокбастера «Мстители: Финал» записали видео со съемок заключительной битвы и все это время держали их в тайне. Вслед за Крисом Праттом свой ролик в Instagram вывесила Элизабет Олсен. В кадр вновь попали Чедвик Боузман, Том Холланд, Шон Ганн, Пол Радд, Джереми Реннер и другие, включая Джо и Энтони Руссо. Крис Эванс остается Крисом Эвансом и машет камере, Крис Хемсворт напоминает, что телефоны на площадке запрещены, а Дон Чидл позирует. Также видно, что собственное видео снимает Тесса Томпсон.

Как и в случае с роликом от Пратта, все актеры в кадре готовятся к съемкам финальной битвы, где многочисленные герои киновселенной Marvel сойдутся в решающей схватке с Таносом и его армией.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Главное сегодня

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 3-й и 4-й эпизоды финала «Игры престолов»

Сегодня

Тест: Угадай, чей кофе в кадре?

Сегодня

Женщины на войне: Эволюция образа в 9 фильмах

Сегодня

Роланд Эммерих снимет фильм о падении Луны и еще 18 событий дня

Сегодня

Ушел из жизни композитор «Чародеев» Евгений Крылатов

Сегодня

Режиссеры «Мстители: Финал» рассказали о вырезанной сцене с Кэтрин Лэнгфорд

Сегодня

Слух дня: В «Стражах Галактики 3» появятся создатель Ракеты и дочь Дракса

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании