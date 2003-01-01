На YouTube «слили» весь фильм «Детектив Пикачу»

Широкий прокат «Детектива Пикачу» еще не стартовал, но якобы полная версия картины уже попала в сеть. На YouTube-канале Inspector Pikachu появилась 104-минутный вариант фильма. Судя по начальной метке, кому-то удалось достать копию Райана Рейнольдса, который озвучивает в проекте главного героя.

Ролик, разумеется, является шуткой. Скорее всего, от самих авторов «Детектива Пикачу» или лично Рейнольдса. Почти все 104 минуты очаровательный желтый покемон просто танцует на экране, так что можно не бояться случайно поймать спойлер из будущего фильма.

В дополнение к танцующему Пикачу можно посмотреть нуар-версию детективной истории в мире покемонов.

В беседе с Kotaku Рейнольдс признался, что для «Детектива Пикачу» он наговорил материала, которого может хватить на отдельный фильм. По словам актера, для каждой шутки он предлагал по 85 вариантов, но большинство из них так и не попали в финальную версию. «Диапазон варьируется от рейтинга R до PG», — заключил Рейнольдс.