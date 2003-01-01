На YouTube «слили» весь фильм «Детектив Пикачу»

СегодняОбсудить0

Широкий прокат «Детектива Пикачу» еще не стартовал, но якобы полная версия картины уже попала в сеть. На YouTube-канале Inspector Pikachu появилась 104-минутный вариант фильма. Судя по начальной метке, кому-то удалось достать копию Райана Рейнольдса, который озвучивает в проекте главного героя.

Ролик, разумеется, является шуткой. Скорее всего, от самих авторов «Детектива Пикачу» или лично Рейнольдса. Почти все 104 минуты очаровательный желтый покемон просто танцует на экране, так что можно не бояться случайно поймать спойлер из будущего фильма.

В дополнение к танцующему Пикачу можно посмотреть нуар-версию детективной истории в мире покемонов.

В беседе с Kotaku Рейнольдс признался, что для «Детектива Пикачу» он наговорил материала, которого может хватить на отдельный фильм. По словам актера, для каждой шутки он предлагал по 85 вариантов, но большинство из них так и не попали в финальную версию. «Диапазон варьируется от рейтинга R до PG», — заключил Рейнольдс.

Смотрите также

Очаровательный комок меха и смеха: Первая реакция на «Детектива Пикачу»

24 апреля

Режиссер «Детектива Пикачу» вдохновлялся триллером «Семь»

23 апреля

Райан Рейнольдс выложил кастинг покемонов «Детектива Пикачу»

11 апреля

Проморолик «Детектива Пикачу»: Райан Рейнольдс растворился в роли

26 февраля

Главное сегодня

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 3-й и 4-й эпизоды финала «Игры престолов»

Сегодня

Тест: Угадай, чей кофе в кадре?

Сегодня

Женщины на войне: Эволюция образа в 9 фильмах

Сегодня

Роланд Эммерих снимет фильм о падении Луны и еще 18 событий дня

Сегодня

Ушел из жизни композитор «Чародеев» Евгений Крылатов

Сегодня

Режиссеры «Мстители: Финал» рассказали о вырезанной сцене с Кэтрин Лэнгфорд

Сегодня

Слух дня: В «Стражах Галактики 3» появятся создатель Ракеты и дочь Дракса

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании